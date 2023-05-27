Фото дня: авария Льюиса раскрыла детали днища Mercedes W14
Наш коллега из голландской редакции Motorsport.com Рональд Фординг оказался в нужное время в нужном месте – сделанные им по ходу субботней тренировки в Монако кадры позволили раскрыть тайны конструкторов Mercedes
Фотограф: Рональд Фординг
Фотограф: Рональд Фординг
Фотограф: Рональд Фординг
Фотограф: Без авторства
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