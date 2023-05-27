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Фото дня: авария Льюиса раскрыла детали днища Mercedes W14

Наш коллега из голландской редакции Motorsport.com Рональд Фординг оказался в нужное время в нужном месте – сделанные им по ходу субботней тренировки в Монако кадры позволили раскрыть тайны конструкторов Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
Днище Mercedes W14
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Днище Mercedes W14
Днище Mercedes W14
1/4

Фотограф: Рональд Фординг

Днище Mercedes W14
Днище Mercedes W14
2/4

Фотограф: Рональд Фординг

Днище Mercedes W14
Днище Mercedes W14
3/4

Фотограф: Рональд Фординг

Машина Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14, после аварии
Машина Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14, после аварии
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Фотограф: Без авторства

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