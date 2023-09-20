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Фото дня: Алонсо выступит на Гран При Японии в самурайском шлеме

Гонщик Aston Martin подготовил для предстоящего этапа на «Сузуке» особенную раскраску своего шлема в национальных мотивах

Марио Галан
Автор:
Шлем Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing, для Гран При Японии

Японский уик-энд является одним из любимых среди участников и болельщиков Ф1, не говоря уж об огромном внимании со стороны местных болельщиков. Неудивительно, что команды и пилоты почти каждый год готовят для «Сузуки» всевозможные уникальные истории. 

Одну из таких в преддверии уик-энда показал Фернандо Алонсо – ветеран чемпионата мира выступит в шлеме, раскрашенном в самурайской тематике. Испанцу близка эта культура, у него даже есть татуировка с самураем на задней стороне шеи. 

42-летний пилот сделал шлем почти полностью белым, не читая черной полосы снизу, и дополнил Восходящим солнцем, пагодами – и копией собственного тату. Даже имя гонщика и крест, заимствованный с флага его родной Астурии, выполнены на шлеме в японской стилистике. 

Перед Гран При на «Сузуке» Алонсо занимает четвертое место в чемпионате пилотов Ф1, уступая десять очков Льюису Хэмилтону.  

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