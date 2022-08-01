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Фото дня: Алонсо объявил о переходе в Aston Martin
Испанец доказал, что и на пятом десятке умеет удивлять. Наш художник подготовил коллаж с двукратным чемпионом в форме его новой команды
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Детали: как Aston Martin удалось переманить Алонсо
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Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку
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