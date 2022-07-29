Фото дня: Haas привезла в Венгрию «белую Ferrari»
На виде сзади не остается сомнений – доработки, подготовленные американской командой, явно ведут свою историю из Маранелло
Больше половины сезона машина Haas не получала практически никаких обновлений. Команда грозилась подготовить пакет доработок к Сильверстоуну, потом к Франции – но в итоге успела только к венгерскому этапу, да и то всего для одной машины.
Вид новинок не оставил никаких сомнений: Haas просто скопировала решения Ferrari. Для этого достаточно посмотреть на машину сзади – столь характерной формы понтонов с углублением сверху нет больше ни у кого в пелотоне.
Задняя часть Ferrari F1-75
Фото: Джорджо Пиола
Обновления Haas оказались скопированы у Ferrari
Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке
Самое важное:
Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта
Команда «Красного быка» продолжает доводить до совершенства аэродинамику своего шасси – в этот уик-энд RB18 получила очередные небольшие обновления
Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
«Вы что серьезно, *****?» – только и смог сказать Шарль Леклер, узнав, что его результат перекрыл гонщик Williams
«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin
Представители команд Ф1 заявили, что обязательно внедрят у себя хитрое решение заднего крыла, если его польза подтвердится
Alfa Romeo останется в Формуле 1 еще на год
Глава итальянской компании Жан-Филип Импарато подтвердил, что сотрудничество с Sauber продолжится в нынешнем формате в сезоне-2023