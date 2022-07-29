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Формула 1 / Гран При Венгрии Самое интересное

Фото дня: Haas привезла в Венгрию «белую Ferrari»

На виде сзади не остается сомнений – доработки, подготовленные американской командой, явно ведут свою историю из Маранелло

Фото дня: Haas привезла в Венгрию «белую Ferrari»
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Больше половины сезона машина Haas не получала практически никаких обновлений. Команда грозилась подготовить пакет доработок к Сильверстоуну, потом к Франции – но в итоге успела только к венгерскому этапу, да и то всего для одной машины. 

Вид новинок не оставил никаких сомнений: Haas просто скопировала решения Ferrari. Для этого достаточно посмотреть на машину сзади – столь характерной формы понтонов с углублением сверху нет больше ни у кого в пелотоне.

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Фото: Джорджо Пиола

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