Фото: Что в задних крыльях Mercedes вызывает подозрения Red Bull

В Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон стартовал последним в спринтерской гонки после того, как инспекторы обнаружили несоответствие его заднего крыла правилам. Однако в гонках он сумел совершить потрясающий прорыв, проведя десятки обгонов за счет преимущества в скорости на прямых.

В Катаре в Red Bull вновь заговорили, что с задними крыльями Mercedes что-то не так. А именно, что каким-то нелегальным образом на высоких скоростях задние антикрылья Mercedes создают меньшее сопротивление воздуху, что позволяет развить большую максимальную скорость.

Какие будут доказательства?

Эти подозрения основаны на фотографиях болидов, на которых видно что-то похожее на следы износа рядом с основной планкой. Это может означать, что нижняя плоскость крыла закреплена не жестко и допускает смещение на высокой скорости, что и приводит к возникновению таких потертостей.

Не стоит, впрочем, исключать, что на фото мы видим нечто совершенно другое. Например, следы пыли, которая там оседает из-за завихрений грязного воздуха позади машины.

Возможные потертости на заднем крыле Mercedes W12 Фото: Uncredited

Однако Red Bull явно не дает покоя то, как легко Хэмилтон смог прорваться наверх несмотря на потерю мест на старте спринтерской и основной гонки в Браилии.

«Та скорость на прямых, которую мы видели у Mercedes в Мехико и в Бразилии, особенно в Бразилии не является нормальной, – заявил глава Red Bull Кристиан Хорнер. – Да, конечно, новый двигатель внутреннего сгорания Mercedes может обладать потрясающей эффективностью. Но не настолько, чтобы разница в скорости в момент обгона достигала 27 километров в час. И когда мы видим после заезда такие потертости в зоне крепления плоскости крыла, которая должна быть неподвижной, то это многое объясняет».

Конечно, в момент обгонов Льюис Хэмилтон использовал открытие DRS. Однако те странные следы, про которые говорит Хорнер, не могут быть связаны с этой системой. Скорее это свидетельство смещения основной плоскости, которая при открытии DRS должна быть неподвижна.

Место предполагаемого увеличения прорези в заднем крыле Mercedes W12 Фото: Giorgio Piola

Иными словами, под воздействием аэродинамической нагрузки при открытии DRS в крыле Mercedes образуется более широкая прорезь, чем разрешено правилами.

Согласно правилам, в закрытом положении расстояние между прилегающими планками крыла должно быть в пределах 10 и 15 миллиметров, а в открытом – в пределах 10 и 85 миллиметров.

Если эти значения будут превышены, на прямых через крыло будет проходить больше воздуха, что снижает прижимную силу и сопротивление и позволяет развить большую скорость.

Именно по этой причине в начале 2000-х годов у команд стали появляться гибкие антикрылья, что позволяло получить преимущества на высоких скоростях.

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В рамках борьбы с подвижными элементами крыльев в FIA ввели требования, по которым на болидах должны быть размещены контрольные метки, которые позволяли бы по изображениям с бортовых камер сверять с ними положение планок крыльев и определять, если последние отклонились на недопустимое расстояние.

Однако в Red Bull полагают, что такая система проверки в данном случае неэффективна, так как прогибающаяся деталь у Mercedes находится вне видимости камеры и загораживается верхней планкой.

На пресс-конференции с участием Хорнера и главы Mercedes Тото Вольфа у последнего попросили объяснить возникновение потертостей в месте крепления планки, на что он ответил, что в правилах не написано, чтобы такого не могло быть.

Как всегда бывает в таких ситуациях, крыло может действительно проходить принятую процедуру проверки. И в настоящий момент действительно нет процедуры проверки подвижности элемента, о котором идет речь, кроме как на стоячей машине.

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин быстро пресек разговоры о возможных нарушениях с их стороны.

«Мы проверили наши крылья и не нашли на них никаких следов потертостей, которые могли бы о чем-то таком говорить, хотя я понимаю, что разговоры просто так не утихнут, – заявил Шовлин в эфире телеканала Sky F1. – Мы лично полностью довольны нашей машиной. И всегда рады видеть проверяющих от FIA, сколько бы им не хотелось делать проверки.

И мы действительно используем разные крылья на разных трассах потому, что для каждого автодрома существует наиболее быстрая модификация крыльев. Так что мы продолжим каждый раз выбирать самые быстрые крылья из тех, что у нас имеются, не спрашивая совета другой команды».