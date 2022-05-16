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Формула 1 Новость

Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari

В распоряжении Motorsport.com оказались однозначные доказательства того, что лидер сезона Ф1 не виноват в неприятном инциденте

Роберто Кинкеро
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Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari
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В минувшее воскресенье в Монако проходил исторический Гран При – фестиваль для поклонников старинной техники с многочисленными демонстрационными заездами и даже реальными гонками всевозможных машин разных лет. 

Одним из участников фестиваля стал проживающий поблизости Шарль Леклер, который получил возможность проехать по улицам княжества на нескольких исторических Ferrari Формулы 1. 

Увы, круг Шарля на модели 312B3, которой в сезоне-1974 управлял Ники Лауда, закончилась аварией в повороте Раскасс. 

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Сам пилот после этого рассказал, что дело не в его ошибке, а в технических проблемах. «Я остался без тормозов, – поведал Шарль. – Жал на педаль, она сначала встала колом, а потом просто провалилась».

На фото, которое удалось раздобыть итальянской редакции Motorsport.com, нашлось подтверждение слов пилота.

La Ferrari 312 B3 con Leclerc alla guida: si vedono pezzi di pastiglia che volano sull'asfalto

La Ferrari 312 B3 con Leclerc alla guida: si vedono pezzi di pastiglia che volano sull'asfalto

На кадре, сделанном незадолго до происшествия, хорошо видно, как тормозные колодки левого переднего колеса вылетели с места крепления и раскололись от удара об асфальт. Можно предположить, что это произошло от тряски при проезде поребриков. 

Когда Шарль нажал на педаль в повороте Раскасс, машину потянуло вправо и закрутило, что и привело к развороту и удару задней частью об ограждение. 

Детали элементов тормозной системы Ferrari 312 B3 Шарля Леклера на историческом Гран При Монако

Детали элементов тормозной системы Ferrari 312 B3 Шарля Леклера на историческом Гран При Монако

В результате 312 B3 получила повреждения задней части, что весьма досадно, учитывая возраст машины и ее несомненную историческую ценность. Самому Шарлю эта история была неприятна еще и потому, что произошла на глазах у его многочисленных болельщиков.  

Вдобавок, именно в этом месте у Леклера уже была одна авария – в гонке 2019 года он за рулем Ferrari, прорываясь наверх после неудачной квалификации, столкнулся в Раскасс с Нико Хюлькенбергом, выступавшим тогда за Renault.

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