Фото: в покрытии «Интерлагоса» образовалась большая дыра

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Зимой трасса «Интерлагос» также проводит немало различных гоночных мероприятий – и во время заездов одной из кузовных серий в покрытии трека образовалась огромная дыра. По информации местных источников, причиной стало разрушение стока для воды, находящегося под асфальтом. Сообщается, что отверстие засыпали песком и гравием для предотвращения увеличения размеров эрозии. Полноценный же ремонт будет проведен в начале марта, когда автодром на некоторое время закроют.

Дыра на «Интерлагосе» 1 / 3 Фотограф: Пресс-релиз Дыра на трассе «Интерлагос» 2 / 3 Дыра на трассе «Интерлагос» 3 / 3 Фотограф: Пресс-релиз