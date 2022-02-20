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Формула 1 Новости

Фото: в покрытии «Интерлагоса» образовалась большая дыра

Дыра оказалась диаметром в один метр

Фото: в покрытии «Интерлагоса» образовалась большая дыра
Кемаль Шенгюл
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Зимой трасса «Интерлагос» также проводит немало различных гоночных мероприятий – и во время заездов одной из кузовных серий в покрытии трека образовалась огромная дыра. По информации местных источников, причиной стало разрушение стока для воды, находящегося под асфальтом. Сообщается, что отверстие засыпали песком и гравием для предотвращения увеличения размеров эрозии. Полноценный же ремонт будет проведен в начале марта, когда автодром на некоторое время закроют.

Дыра на «Интерлагосе»
Дыра на «Интерлагосе»
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Фотограф: Пресс-релиз

Дыра на трассе «Интерлагос»
Дыра на трассе «Интерлагос»
2/3
Дыра на трассе «Интерлагос»
Дыра на трассе «Интерлагос»
3/3

Фотограф: Пресс-релиз

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