Фото: Болид Ferrari рассекречен за сутки до премьеры

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Почти за сутки до начала официальной презентации болида Ferrari F1-75 2022 года в соцсетях появилось изображение новой машины. На не очень четком кадре виден только профиль болида, однако и так понятно, что это настоящая машина, а не ливрея на шоу-каре FOM 2021 года, как презентовала Red Bull.

При первом осмотре обращают на себя внимания длинные понтоны, формирующие двойное днище, как у Aston Martin и Alfa Romeo, а также очень необычное решение воздухозаборников радиаторов.

Спереди, судя по всему, используется подвеска с толкающими штангами, а не с тягами, как мы уже видели у McLaren и как по слухам собиралась сделать Скудерия. Разглядеть конструкцию задней подвески на фото мы пока не беремся.

Обращает также на себя внимание необычная форма торцевых панелей заднего антикрыла с характерными удлинениями.

Отметим, что мы не можем быть уверены в подлинности кадра до официальной презентации болида, которая стартует завтра в 16:00 по московскому времени.