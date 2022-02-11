Фото: Болид 2022 года впервые выехал на трассу

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Команда Aston Martin опубликовала в соцсетях фотографию с трассы в Сильверстойне, на которой новейший болид AMR22 выезжает из боксов. Эту машину команда презентовала только вчера, причем Aston Martin стала первой командой, показавшей настоящую технику 2022 года.

На сегодня у команды были запланированы съемки нового болида в Сильверстойне – судя по всему на них и сделана фотография.

Тем самым Aston Martin наглядно опровергла слухи о том, что подготовка новой машины задерживается. Ранее ряд изданий со ссылкой на источники в команде сообщали, что ходовые образцы болидов не будут готовы не только к презентации 10 февраля, но и к тестам в Барселоне, которые стартуют 23 февраля.

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Чуть позже команда опубликовала и короткое видео: