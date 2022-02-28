Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Вольф ответил Хэмилтону: В Ф1 непредвзятые судьи
Формула 1 Новости

Фото: Alfa Romeo в новой расцветке на трассе

В воскресенье команда провела съемочный день

Фото: Alfa Romeo в новой расцветке на трассе
Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

27 февраля Alfa Romeo представила расцветку, которая будет нанесена на автомобили коллектива в новом сезоне Формулы 1.

Читайте также:

В тот же день, через некоторое время после презентации, команда провела съемочный день в Барселоне, обкатав С42 в новой окраске. До этого мы видели саму машину Alfa Romeo и на мини-заездах во Фьорано, и на первой части предсезонных тестов на «Каталунье», но только в камуфляжной ливрее.

Во время обкатки болида в рамках съемочного дня за рулем С42 сидели боевой пилот Гуаньюй Чжоу и резервист команды Роберт Кубица.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
1/7

Фотограф: Alfa Romeo

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
2/7

Фотограф: Alfa Romeo

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
3/7

Фотограф: Alfa Romeo

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
4/7

Фотограф: Alfa Romeo

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
5/7

Фотограф: Alfa Romeo

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
6/7

Фотограф: Alfa Romeo

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42
7/7

Фотограф: Alfa Romeo

Читайте также:
 
Поделились
Вольф ответил Хэмилтону: В Ф1 непредвзятые судьи
Предыдущая новость

Вольф ответил Хэмилтону: В Ф1 непредвзятые судьи
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1
Формула 1

Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1

Фото: в покрытии «Интерлагоса» образовалась большая дыра
Формула 1

Фото: в покрытии «Интерлагоса» образовалась большая дыра

Слухи: погода сорвала обкатку Red Bull RB18
Формула 1

Слухи: погода сорвала обкатку Red Bull RB18

Роберт Кубица Больше от
Роберт Кубица
Кубица рассказал, что помешало Alfa Romeo на старте тестов Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Кубица рассказал, что помешало Alfa Romeo на старте тестов

Кубица: В Ф1 теперь побеждает тот, кто умеет ездить медленно
Формула 1

Кубица: В Ф1 теперь побеждает тот, кто умеет ездить медленно

Кубица выступит в Ле-Мане за дочернюю команду Ferrari
WEC

Кубица выступит в Ле-Мане за дочернюю команду Ferrari

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Все фотографии новой расцветки машины Alfa Romeo C42 Презентация Alfa Romeo
Формула 1

Все фотографии новой расцветки машины Alfa Romeo C42

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался

Боттас: Нам не хватило времени, чтобы починить машину Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Боттас: Нам не хватило времени, чтобы починить машину

Самое важное:

Фото: Alfa Romeo в новой расцветке на трассе
Формула 1 Формула 1

Фото: Alfa Romeo в новой расцветке на трассе

Вольф ответил Хэмилтону: В Ф1 непредвзятые судьи
Формула 1 Формула 1

Вольф ответил Хэмилтону: В Ф1 непредвзятые судьи

Alfa Romeo: Из-за проблем пришлось отказаться от оптимальных настроек
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo: Из-за проблем пришлось отказаться от оптимальных настроек

Штайнер в деталях рассказал, что пошло не так на тестах
Формула 1 Формула 1

Штайнер в деталях рассказал, что пошло не так на тестах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.