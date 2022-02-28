Фото: Alfa Romeo в новой расцветке на трассе

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27 февраля Alfa Romeo представила расцветку, которая будет нанесена на автомобили коллектива в новом сезоне Формулы 1.

В тот же день, через некоторое время после презентации, команда провела съемочный день в Барселоне, обкатав С42 в новой окраске. До этого мы видели саму машину Alfa Romeo и на мини-заездах во Фьорано, и на первой части предсезонных тестов на «Каталунье», но только в камуфляжной ливрее.

Во время обкатки болида в рамках съемочного дня за рулем С42 сидели боевой пилот Гуаньюй Чжоу и резервист команды Роберт Кубица.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 1 / 7 Фотограф: Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 2 / 7 Фотограф: Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 3 / 7 Фотограф: Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 4 / 7 Фотограф: Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 5 / 7 Фотограф: Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 6 / 7 Фотограф: Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 7 / 7 Фотограф: Alfa Romeo