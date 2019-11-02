«Форсаж» неправдоподобен, на «Гонщике» чуть не обмочился: Риккардо разобрал фильмы о гонках
Пилот Renault поделился мнением о самых популярных гоночных фильмах.
Гонщик Renault Даниэль Риккардо записал для YouTube-канала GQ ролик с разбором нескольких известных фильмов о гонках. В видео попали такие фильмы, как «Форсаж», «Американские граффити», «Рикки Бобби: король дороги», «Гонщик» и «Малыш на драйве».
Австралиец признался, что раньше очень любил «Форсаж», хотя с точки зрения гонщика фильм неправдопободен.
«Детьми мы обожали этот фильм, – рассказал Риккардо. – Там все так преувеличено, но так здорово. Там все было странно, машина начинала дергаться из стороны в сторону еще на низкой скорости, это не очень хорошо выглядит».
Риккардо также рассказал забавную историю, связанную с просмотром фильма «Гонщик».
«Я с трудом смотрел последние полчаса этого фильма, – признался австралиец. – Я был в кинотеатре и, видимо, выпил слишком много кока-колы. И я дорого за это заплатил: был близок к тому, чтобы намочить штаны».
Даниэль добавил, что хотя сам фильм ему понравился, управление болидом в нем показано ненастоящее.
«Не уверен, что у них там с техникой. Там три педали: газ, тормоз и сцепление. И рычаг для переключения передач. Но у нас уже давно две педали – сцепление убрали. А все передачи переключаются возле руля. Машины они показывают настоящие, но вот педали… »
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Форсаж» неправдоподобен, на «Гонщике» чуть не обмочился: Риккардо разобрал фильмы о гонках
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