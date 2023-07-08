Формулу 1 предупредили о риске возвращения порочной практики

Команды Ф1 продолжают разбираться с деталями тех правил, которые начнут действовать через три года – в попытках отыскать в них потенциальные лазейки для получения преимущества над соперниками.

В процессе этого анализа удалось обнаружить один аспект, который выглядит особенно странным в сфере недавних природоохранных инициатив спорта. Речь идет о работе моторов исключительно с целью подзарядки батарей. В паддоке такую возможность уже называют простым сжиганием топлива.

Болельщики со стажем наверняка вспомнят, как в 2006-07 годах правила были прописаны таким образом, что перед стартом гонки в баки машин доливали топливо, исходя из количества кругов в финальном сегменте квалификации.

По этой причине пилоты в субботу поначалу просто ездили по трассе в «прогулочном» темпе, чтобы израсходовать меньше топлива, чем будет компенсировано, и только в конце на свежей резине проводили быструю попытку.

В начале 2010-х похожая практика вернулась в эпоху «выдувных» диффузоров, когда хитрая картография моторов позволяла использовать их на повышенных оборотах, когда в этом не было практического смысла – только ради потока выхлопных газов, который повышал аэродинамическую эффективность диффузора.

Регламент 2026 года повысит важность системы рекуперации энергии – ее батареи будут сообщать машине 50% общей мощности. И команды уже ищут возможность получить здесь преимущество.

Как показал анализ, один из способов может состоять в том, чтобы в каких-то ситуациях подавать мощность на колеса, одновременно притормаживая их системой MGU-K. Топливо будет сжигаться только ради накопления энергии.

Подобный процесс возможен, например, в фазах торможения, переключения передач или за счет картографии двигателя, когда пилоту не нужна полная мощность.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

По ходу британского Гран При главный моторист Ф1 Хайвел Томас рассказал, что производители всерьез изучают такую возможность.

«Это максимально актуальный вопрос, – сказал он о потенциальном возвращении практики сжигания топлива. – Можно раскручивать мотор в те моменты, когда гонщику не требуется большой крутящий момент – только ради зарядки батарей.

Это было понятно уже тогда, когда мы только обсуждали будущие правила. Но так как само топливо будет из возобновляемых источников, подобное было сочтено допустимым».

При этом, по словам Томаса, силовые установки нового поколения – без тепловых мотор-генераторов MGU-H и с батареями увеличенной мощности – будут сильно отличаться от нынешних.

«Там будет совсем другая схема внутреннего сгорания из-за сокращения расхода горючего, – объяснил он. – Речь о некоторых деталях, связанных с компрессией, давлением наддува.

Нам придется работать в условиях иных ограничений. Это значит, что хоть внешне все останется почти неизменным, по сути двигатели станут совсем другими».

Зато громче

Одной из целью правил 2026 года было возвращение громкого звука моторов. В 2014 году, когда Формула 1 перешла на нынешний регламент, болельщики много жаловались, что гибридная система лишила двигатели их прежнего рева.

По словам Томаса, здесь можно ожидать перемен к лучшему.

«Мы не проводили замеров, но отказ от MGU-H даже при сохранении турбины больше не будет отбирать у двигателя столько энергии, – объяснил специалист Mercedes. – К тому же, блок внутреннего сгорания тоже станет менее эффективным.

В теории все это однозначно указывает, что звук должен стать громче»