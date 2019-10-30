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Формула 1 / Новость

Формулу 1 обвинили в смертельных последствиях гонки в Майами

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Формулу 1 обвинили в смертельных последствиях гонки в Майами
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30 окт. 2019 г., 07:31

На общественных слушаниях в мэрии округа Майами-Дейд было высказано мнение о смертельной угрозе здоровью местных жителей в случае приезда Формулы 1.

В середине октября Формула 1 объявила о достижении соглашения с промоутерами Гран При Майами, согласно которому гонка пройдет в 2021 году. Предполагалось, что трасса Ф1 будет располагаться на автомобильных парковках вокруг стадиона Hard Rock (домашнем для футбольной команды Miami Dolphins), который расположен примерно в 24 километрах к северу от центра города, а также проходить по дорогам общего пользования.

Однако у Гран При возникли противники из числа местных жителей и чиновников, которые выступили против перекрытия дорог. Также их беспокоил шум и загрязнения воздуха в дни гонок. 

Слушание в мэрии длилось несколько часов. По их итогам комиссия округа Майами-Дейд постановила запретить перекрытие дорог общего пользования – это значит, что предложенная ранее конфигурация трассы должна быть изменена. Новые публичные слушания были назначены на декабрь.

Оппозиционную группу против Гран При возглавила бывший окружной комиссар Бетти Фергюсон. Она утверждала, что, согласно проведенным исследованиям, приезд Формулы 1 несет за собой «смертельные последствия» из-за шума и загрязнения воздуха.

«Речь идет о гонке Формулы 1 в спальном районе, – сказала Фергюсон. – Большинство жителей Майами-Гарденс не хотят гонок Ф1 на стадионе Hard Rock; городской совет Майами-Гарденс проголосовал против Ф1.

Мы часто видели, как большие кошельки рисуют радужные картинки и сбивают людей с толку. Не надо позволять промоутерам Ф1 пудрить нам мозги, будто мы вообще не люди. Они могут создавать всяческие фальшивые заявления о том, как они могут смягчить смертельные последствия. Но мы никогда не сможем сгладить смертельный ущерб здоровью и, возможно, постоянную потерю слуха, особенно у детей. Даже собственные исследования нашего округа подтверждают смертельные последствия. Разрешение на перекрытие дорог или проведения специальных мероприятий не должно выдаваться без публичного слушания».

Мэр города Майами-Гарденс Оливер Гилберт также высказался против проведения гонки: «Мы понимаем, что мы занимаемся туризмом. Но мы должны обеспечивать хорошее место для жизни, а не только для туризма.

Ф1 может привести за собой людей. Но здесь живут люди, и иногда мы забываем об этом. За углом живут люди, там есть школы. Я не против мероприятий на стадионе, но не все мероприятия одинаковы. Мы не поддерживаем Формулу 1. Здесь не место вредным для людей мероприятиям».

Выступая от имени владельцев стадиона, Маркус Бах-Армас, который занимается правовыми вопросами, заявил что комиссия ранее проголосовала 13-0 в пользу проведения Ф1 в Майами. Он подчеркнул, что еще три года назад власти округа разрешили им проводить гонки вокруг стадиона и указал на то, что приезд Ф1 повлечет за собой значительный рост экономики. 

Тем не менее, ближе к концу слушаний мэр округа Майами-Дейд Карлос Химинес, который был сторонником проведения гонки, сказал: «Гонка Ф1 станет потрясающим событием. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему с сообществом, которое она затронет».

Слайдер
Список

Предполагаемая схема трассы Гран При Майами

Предполагаемая схема трассы Гран При Майами
1/3

Фотограф: Motorsport .com

Рендер трассы в Майами

Рендер трассы в Майами
2/3

Фотограф: Стадион Hard Rock

Рендер трассы в Майами

Рендер трассы в Майами
3/3

Фотограф: Стадион Hard Rock

Дополнительная информация: Чарльз Брэдли

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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