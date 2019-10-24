«Формуле Е мне не интересна». Хэмилтон ответил Верню

Недавно чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь похвалил Льюиса Хэмилтона за внимание к экологии и призвал его попробовать свои силы в электроформуле. Однако британец ответил, что в эту серию не собирается.

«Мне совсем не интересна Формула Е, – заявил Льюис в четверг на пресс-конференции в Мехико. – Пока я не планирую выступать там после Ф1».

Публикации Льюиса в социальных сетях заинтересовали не только Верня. Бывший напарник Хэмилтона Фернандо Алонсо обвинил лидера Ф1 в лицемерии, так как британец сочетает призывы об охране природы с выступлениями на машине с бензиновым мотором. Хэмилтон уверен, что вправе иметь собственные взгляды, независимо от рода деятельности.

Он сказал: «У людей есть свое мнение о том, как я использую соцсети, но это моя платформа [для высказываний]. У каждого из нас нас есть право слова, а как его использовать – личный выбор.

Ситуация непростая, потому что мы ездим по всему миру и выступаем на машинах Формулы 1. Наш след видно гораздо лучше, чем след обычного домоседа, живущего в одном городе. Но это не значит, что надо бояться призывать к позитивным переменам. Я всегда смотрю, что могу улучшить, и какой эффект оказываю на мир.

О таких вещах начинаешь больше беспокоиться со временем. Это нельзя исправить быстро, тут требуется образование. Я просто пытаюсь привлечь внимание к некоторым темам. А обращать ли на них внимание – личный выбор каждого. Я считаю, что не говоря об этом, ничего хорошего бы не сделал».

Хэмилтон известен активной жизненной позицией, он зачастую освещает проблемы экологии в соцсетях, призывает подписчиков переходить на веганскую диету, а на Гран При Японии освещал проблему убийства дельфинов в этой стране. При этом гонщик не думает, что занимается политикой.

«Я не считаю себя политически активным, – сказал Льюис. – Я смотрю все новости, какие удается, очень интересно наблюдать за тем, что происходит в мире. Мне кажется, сейчас страшное время для всех нас. Во всех правительствах мира идет столько разговоров, но не видно решений, и это вызывает беспокойство. Не думаю, что каждый из нас может больше, чем пытаться действовать лучше в собственных рамках, а если у вас есть платформа, то надо предлагать что-то хорошее».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл