Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

В конце апреля сезон Ф1 продолжится на берегу Каспийского моря – причем впервые в истории Баку примет Гран При с субботней гонкой. Формат этапа еще не утвержден окончательно (ожидается, что это произойдет в ближайший вторник), но есть веские основания ожидать, что пилотам предстоит провести две квалификации и две гонки.

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В Азербайджане и прежде регулярно происходили серьезные аварии, а в этот раз у команд будет всего одна тренировка, чтобы подготовиться к борьбе за позиции.

Ранее выбор этапа для спринта уже раскритиковал Кристиан Хорнер, а теперь к главе Red Bull присоединился его коллега из Williams Джеймс Воулза.

«Нас ждет спринтерский формат в чуть измененном виде, – сказал он. – Сейчас за кулисами завершается работа над деталями регламента и их применением.

Но вне зависимости от того, какими будут правила, спринтерский уик-энд на трассе со столь узким и извилистым участком у старого замка наверняка приведет к хаосу. Нас наверняка ждут сложности».

Начиная с Баку, Формулу 1 и ее поклонников ждут десять этапов за 14 недель до летнего перерыва. Говоря о том, как сезон складывается для его новой команды, бывший помощник Тото Вольфа отметил: «Позади три Гран При из 23, и пока первое слово, которое приходит в голову по поводу начала чемпионата – "обнадеживающее".

Пока мы в той зоне пелотона, где есть возможность бороться за очки – или рядом с ней. Да, в чемпионате мы пока десятые всего с одним очком, но это не является справедливым отражением нашей работы и возможностей машины».

Алекс Элбон ехал шестым после старта в Австралии, но разбил машину в аварии.