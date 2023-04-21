Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда
Глава Williams Джеймс Воулз не одобрил идею провести спринт на городской азербайджанской трассе
В конце апреля сезон Ф1 продолжится на берегу Каспийского моря – причем впервые в истории Баку примет Гран При с субботней гонкой. Формат этапа еще не утвержден окончательно (ожидается, что это произойдет в ближайший вторник), но есть веские основания ожидать, что пилотам предстоит провести две квалификации и две гонки.
В Азербайджане и прежде регулярно происходили серьезные аварии, а в этот раз у команд будет всего одна тренировка, чтобы подготовиться к борьбе за позиции.
Ранее выбор этапа для спринта уже раскритиковал Кристиан Хорнер, а теперь к главе Red Bull присоединился его коллега из Williams Джеймс Воулза.
«Нас ждет спринтерский формат в чуть измененном виде, – сказал он. – Сейчас за кулисами завершается работа над деталями регламента и их применением.
Но вне зависимости от того, какими будут правила, спринтерский уик-энд на трассе со столь узким и извилистым участком у старого замка наверняка приведет к хаосу. Нас наверняка ждут сложности».
Начиная с Баку, Формулу 1 и ее поклонников ждут десять этапов за 14 недель до летнего перерыва. Говоря о том, как сезон складывается для его новой команды, бывший помощник Тото Вольфа отметил: «Позади три Гран При из 23, и пока первое слово, которое приходит в голову по поводу начала чемпионата – "обнадеживающее".
Пока мы в той зоне пелотона, где есть возможность бороться за очки – или рядом с ней. Да, в чемпионате мы пока десятые всего с одним очком, но это не является справедливым отражением нашей работы и возможностей машины».
Алекс Элбон ехал шестым после старта в Австралии, но разбил машину в аварии.
Технический анализ: как Williams стала наступать на пятки лидерам
Технический анализ: как Williams стала наступать на пятки лидерам Технический анализ: как Williams стала наступать на пятки лидерам
Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн
Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Самое важное:
Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull
Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull
Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников
Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников
AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера
AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера
Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда
Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.