Формуле 1 предложили включить в календарь «гостевой» этап

Форс-мажорные события в первой половине 2020 года вынудили организаторов Формулы 1 радикально переделывать календарь. В нынешнем сезоне чемпионат мира впервые приехал в Муджелло, впереди этапы на «Нюрбургринге», в Имоле, Стамбуле и Портимане.

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Такое развитие событий напомнило многим в паддоке, что вне привычного списка Гран При есть много интересных трасс, где возможно проводить гонки Ф1.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер предложил продолжить эту практику и в будущем – включить в календарь этап, который по очереди могли бы принимать разные трассы, не имеющие постоянного контракта.

«Здорово, что Ф1 решила приезжать в разные места, – объяснил британец на медиа-сессии в Муджелло. – Нас еще ждут в этом году Имола и Стамбул.

Это сохраняет конкуренцию за место в календаре. Я думаю, вообще было бы здорово проводить каждый год одну «гостевую» гонку на всевозможных трассах».

Эту же мысль поддержал пилот Williams Джордж Расселл.

«Хорошо, что Ф1 дала нам возможность приехать на новые трассы, – сказал он. – Наверное, стоит почаще делать так, развивать идею. Допустим, организовывать каждый год пару «джокер-гонок»».

Сейчас главной сложностью для автодромов, имеющих Категорию 1, которая позволяет принимать Гран При, является большой промоутерский взнос. Именно эта причина едва ли позволит болельщикам после 2020 года вновь увидеть Ф1 в Муджелло или Портимане.

Однако есть трассы, где вполне реально проводить «гостевые» гонки в будущем. Можно вспомнить малайзийский «Сепанг», португальский «Эшторил», испанский «Херес» и японскую «Фудзи». Все они в прежние годы уже становились аренами Гран При.