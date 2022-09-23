Формуле 1 предложили новый Гран При. Теперь в Колумбии
Хотя календарь 2023 года и так стал рекордным по числу этапов, появляются все новые желающие принять у себя гонку
В Договоре Согласия – коммерческом документе, который определяет обязанности команд и организаторов чемпионата – содержится норма о том, что в одном сезоне не может быть больше 24 Гран При.
В последнее время количество этапов постоянно росло, и в опубликованный на этой неделе календарь чемпионата на 2023 год вошли максимально возможные 24 гонки – такого количества не было никогда прежде.
Чтобы найти место для Лас-Вегаса, Китая и Катара пришлось отказаться от Гран При Франции, а культовые этапы в Спа и Монако сейчас балансируют на грани вылета. На пороге Ф1 топчется Южная Африка, а число желающих попасть в календарь не убывает.
Теперь о желании принять гонку заявили в Барранкилье, четвертом по величине городе Колумбии, где расположен крупнейший порт всего Карибского моря.
Мэр Хайме Пумарехо заявил в эфире местного радио: «Представители Формулы 1 уже побывали у нас в городе, и им все понравилось.
Если получится устранить отмеченные недостатки, мы можем говорить о возможности дебютной гонки в 2024 или 2025 году. Контракт будет подписан на десять лет».
При этом в паддоке стремление боссов Ф1 расширять календарь наталкивается на все более негативную реакцию. Издание The Guardian пишет, что 24-этапный сезон вызвал у боссов команд лишь «раздражение и злость».
Вдобавок, FIA не получила от участников чемпионата одобрения строенных Гран При в Остине, Мехико и Сан-Паулу, хотя об этом существовала предварительная договоренность.
На таком фоне шансы новых гонок Ф1 в экзотических местах выглядят не особенно высоко.
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