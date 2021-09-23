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Формула 1 Новости

Боссы Ф1 начали переговоры о возвращении Гран При ЮАР

Автор:
, Редактор (Нидерланды)

Ожидается, что гонка на трассе Кялами может попасть в календарь 2022 года, который должны представить 15 октября

Боссы Ф1 начали переговоры о возвращении Гран При ЮАР

В нынешнем сезоне Формула 1 рассчитывает провести 22 Гран При, что должно стать абсолютным рекордом за семь десятилетий существования чемпионата. В 2022-м гонок должно стать еще больше. Календарь точно пополнит новый этап в Майами, но глава чемпионата Стефано Доменикали рассказал, что Ф1 также может вернуться в Южную Африку.

Гонки в этой стране были популярны в прошлом столетии, однако история Гран При ЮАР прервалась в 1993 году. Между тем, в последние годы автодром Кялами близ Йоханнесбурга был серьезно реконструирован и принял несколько международных соревнований.

«Нам было бы интересно вернуть Кялами в чемпионат, – рассказал Доменикали в интервью CNN. – Мы уже ведем с ними переговоры, чтобы убедиться в их готовности принять Гран При как с технической, так и с финансовой точек зрения. Этот диалог продолжается».

Удаленность Южной Африки делает проведение гонки более сложным и дорогим мероприятием. Однако здесь Ф1 может рассчитывать на помощь FIA, которой важно проводить соревнования мирового ранга на всех континентах. До пандемии в ЮАР приезжал мировой ралли-кросс.  

Упростить организацию Гран При могло бы появление в регионе еще одного этапа. Доменикали подтвердил, что такой интерес есть: «Мы получили запросы и от других стран Африки. Но прямо сейчас я ничего не вправе рассказывать об этом».

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