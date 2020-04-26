Формуле 1 пообещали появление гонщицы лет через шесть
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Сроки того, когда мужчин в пелотоне чемпионата мира разбавит хотя бы она представительница слабого пола, озвучила одна из участниц турнира W Series
Гонщица W Series Сара Мур предсказала скорое появление женщины в пелотоне Формулы 1.
«Хочу верить, что женщина-пилот появится в чемпионате мира в течении пяти-шести лет, – цитирует Мур Sky Sports. – В паддоке Ф1 уже есть Джейми Чедвик и Татьяна Кальдерон. W Series помогает всем разглядеть новые таланты. Помню, как на отборе в Австрии мы сами были удивлены, увидев столько женщин-пилотов в одной комнате. Так что мы приближаемся к Ф1».
После победы в чемпионате W Series в прошлом году Джейми Чедвик стала тест-пилотом Williams, а Татьяна Кальдерон выполняет аналогичные функции в Alfa Romeo. При этом женщины не выступали в Формуле 1 с 1992 года, когда три этапа провела Джованна Амати.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , W Series
|Автор
|Иван Матушкин
Формуле 1 пообещали появление гонщицы лет через шесть
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