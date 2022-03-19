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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Формуле 1 нашли нового руководителя гонок. Он был на пенсии

Ветеран судейского корпуса Колин Хейвуд поможет обеспечить преемственность в управлении гонками Ф1

Адам Купер
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Формуле 1 нашли нового руководителя гонок. Он был на пенсии
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После того, как скандал на прошлогоднем Гран При Абу-Даби привел к увольнению руководителя гонок Ф1 Майкла Маси, его обязанности доверили двум новым судьям – португальцу Эдуарду Фрейташу из марафонских соревнований и немцу Нильсу Виттиху, прежде работавшему в DTM.

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Разработанная схема предусматривала, что они будут работать в сменном графике: два Гран При один является главным судьей, другой – его помощником. Затем Фрейташ и Виттих меняются ролями. 

Однако пять этапов Ф1, включая и Гран При Бахрейна, совпадают с гонками WEC, на которых занят Фрейташ. 

Руководители спорта объявили, что нашли дополнительного помощника – это Колин Хэйвуд, который до недавнего времени был на пенсии. Он уже помогает Виттиху в Сахире и будет работать еще на четырех Гран При нынешнего сезона, куда не приедет Фрейташ. 

В 2019 и 2020 годах британец уже занимал аналогичный пост при Майкле Маси, а прежде входил в группу Чарли Уайтинга. Хэйвуд окончательно ушел с активной работы в FIA в мае прошлого года, но сохранил должность консультанта. 

Напомним, что в Ф1 также вернулся Херби Блэш, который до 2014 года был правой рукой Уайтинга. Он присутствует в Бахрейне в качестве советника – и, как ожидается, посетит как минимум шесть первых этапов сезона. 

Колин Хейвуд пришел в Ф1 в 1994 году и первое время занимался системами хронометража. Проведя короткое время в WRC, с 2004-го он работал в FIA, отвечая за вопросы работы контрольных систем и логистики. Он помогал Уайтингу с выпуском и оформлением документов, а также участвовал в разборе спорных эпизодов. 

«Сейчас для нас в командах важнее всего, что спортивные правила понятны, – сказал в пятницу глава McLaren Андреас Зайдль. – Мы видим, как будет осуществляться руководство гонками. Я лично знаком с Нильсом и Эдуарду по разным проектам из прошлого. И мы отлично пообщались в Барселоне. 

Две последние недели Нильс потратил на подготовку к этому этапу вместе с местными судьями. Прошли несколько брифингов, в том числе с участием тим-менеджеров команд. 

Теперь мы просто посмотрим, как все будет работать».

В пятницу по ходу Гран При Бахрейна, кроме того, впервые была опробована работа нового операционного центра в Женеве, созданного по инициативе избранного президента FIA Мохаммеда бин Сулайема.  

Этот центр поможет судейской коллегии Гран При в сложных ситуациях, а также станет тренировочной площадкой для начинающих судей и других специалистов.

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