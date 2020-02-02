«Формула Катастрофы». Жители Майами выйдут на митинг против Ф1

В конце прошлого года Формула 1 объявила о достижении соглашения с промоутерами Гран При Майами, по которому гонка должна пройти в 2021 году. Предполагаемая трасса, схема которой уже составлена, должна пройти вокруг стадиона Hard Rock (домашнем для футбольной команды Miami Dolphins, которым владеет промоутер Гран При).

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Однако местные жители одноэтажного Майами-Гарденс (где, как указывает агентство Reuters, в основном преобладают темнокожее население рабочего класса), которые и без того сильно недовольны толпами посещающих стадион туристов и болельщиков, продолжают выступать против приезда Формулы 1. Они аргументируют это возникновением шума и загрязнения воздуха. И 2 февраля во время «Супербоула» намерены выйти на улицы и устроить протестную акцию.

«[От приезда Ф1] могут быть какие-то плюсы, – цитирует Reuters директора местной школы Кевина Уильямса. – Но они не стоят выше здоровья наших детей».

Чтобы бороться с Формулой 1, местные жители даже наняли адвоката Самюэля Даббина – того же, усилиями которого промоутерам Гран При пришлось отменить первоначальные планы о проведении гонки в центре Майами. «Это мероприятие создает угрозу серьезно нарушить нормальную жизнь. Уровень шума угрожает людям потерей слуха», – говорил он. Согласно сентябрьскому отчету Совета окружных комиссаров Майами-Дейд, машины Формулы 1 генерируют более 130 децибел звука – больше, чем на рок-концерте, и почти столько же, сколько у реактивного двигателя.

61-летняя жительница Майами-Гарденс Карен Хантер Джексон заявила, что обеспокоена загрязнением воздуха и приезд Ф1 назвала «экологическим расизмом». «Предложение обменять наше здоровье на ваши рабочие места – это оскорбление», – сказала она.

Местные жители посвятили протестам против Формулы 1 сайт, на котором координируют свои встречи и призывают людей выходить на улицы с плакатами на каждом домашнем матче Miami Dolphins и сегодняшнем «Супербоуле».

В описании сайта сказано: «Город Майами уже сказал "Нет" проведению гонки в центре города. Зачем привозит ее в наш район? Крупный бизнес выигрывает, в то время как наше сообщество будет страдать от повреждения слуха у детей, загрязнения воздуха, шума, транспортных неудобств и закрытия дорог. Формула 1 в Майами Гарденс – это Формула Катастрофы!»

Очередное голосование комиссаров округа Майами-Дейд о проведении гонки состоится 4 февраля.