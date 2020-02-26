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Формула 1 / Новость

Формула 1 завершила сезон с прибылью впервые за три года

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Формула 1 завершила сезон с прибылью впервые за три года
Автор:
26 февр. 2020 г., 15:00

Formula One Group отчиталась о финансовых показателях своей работы в 2019 году. Из отчета Liberty Media следует, что чемпионат мира завершил прошедший сезон в плюсе

Совокупная выручка Формулы 1 выросла с $1,827 млрд в 2018 году до $2,022 млрд по итогам 2019-го. При этом почти все заработанные деньги Формула 1 тратит – баланс третий год подряд остается практически нулевым.

В 2017-м был зафиксирован убыток в 37 млн долларов, спустя год цифра выросла до $68 млн, а вот в 2019-м итог оказался хоть и небольшим, но положительным: прибыль в $17 млн.

Рост доходов оказался очень своевременным для боссов Ф1, которым предстоит в ближайшее время вести переговоры с командами о новом Договоре согласия.

В 2016 году сумма, направленная на выплаты участникам чемпионата, составила $966 млн, спустя год она сократилась до $916 млн, а затем и до $913 млн. Однако по итогам минувшего финансового года платежи вырастут до $1,012 млрд. 

Источниками дохода в отчете Liberty названы продажа телевизионных прав (38%), взносы промоутеров за право проведения этапов (30%) и спонсорские платежи (15%). При этом размер промоутерских взносов в 2019-м уменьшился.

В документе говорится: «Поступления от вещателей выросли в четвертом квартале и по году в целом из-за повышения ставок, призванного компенсировать ослабление курсов ряда иностранных валют. 

Доходы от рекламы и спонсорства остались в четвертом квартале практически неизменными, однако за год выросли благодаря новым контрактам. 

Одновременно с ростом доходов по этим статьям отмечено снижение выплат от промоутеров. В четвертом квартале это обусловлено условиями продления одного из контрактов, а по году в целом – аналогичной историей с двумя контрактами и невыгодными курсовыми колебаниями».

Также в Liberty отметили рост доходов от цифровых медиа: «Другие источники доходов Ф1, показавшие рост в четвертом квартале и в целом в 2019 году, это поступления от цифровых медиа, более высокая посещаемость «Паддок-клуба», рост выручки от мероприятий, проводимых на этапах, а также увеличение продаж оборудования и запасных частей для команд Формулы 2 и Формулы 3».

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Из опубликованного документа следует, что расходы самой Формулы 1 в 2019 году стали больше. Главный вклад внесли платежи командам. Кроме того, потратиться пришлось на «различные технические инициативы, продолжение разработки продуктов для социальных медиа и платформ, рост расходов по продаже оборудования, запасных частей и другие сервисы для Ф2 и Ф3, а также повышение взноса в FIA».

Глава Формулы 1 Чейз Кэри остался доволен финансовыми итогами сезона. «Формула 1 продолжает окупать инвестиции, сделанные в спорт за последние годы, – сказано в отчете. – Мы видим это по сильным финансовым показателям, цифрам зрительской аудитории и интересу к чемпионату. В 2020-м спорт отмечает семидесятилетие, что позволит развить этот успех». 

Количество зрителей на этапах Ф1 в 2019 году выросло на 2% – на трибуны пришло 4,2 млн человек. Подписчиков в социальных сетях стало больше на треть (теперь их почти 25 миллионов), а суммарная телевизионная аудитория составила 1,9 миллиарда человек. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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