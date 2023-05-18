Формула 1 заверила, что Гран При Монако точно состоится
В четверг утром персоналу организатора разрешили вернуться в подтопленный паддок трассы Энцо и Дино Феррари, чтобы начать подготовку переезда в княжество
После того, как вышедшая из берегов речка Сантерно подступила во вторник к самому паддоку трассы в Имоле, где в тот момент кипела подготовка к стартующему через несколько дней этапу Формулы 1, руководство спорта эвакуировало с автодрома всех своих сотрудников.
Днем позже ситуация и не думала улучшаться, что привело к решению о полной отмене Гран При – хотя прогнозы и обещали, что к началу уик-энда погода станет улучшаться. В итоге главный паддок Ф1 все же избежал затопления – уровень воды стал падать, – а вот на площадке для команд Ф1 и в зоне для телевизионщиков подтопления избежать не удалось.
Так как итальянские дороги частично закрыты, а частично залиты потоками жидкой грязи, теперь вопрос в том, успеют ли доставить имущество команд и организаторов в Монако, где уже в следующую пятницу стартует следующий этап сезона.
В четверг утром в Имоле сняли запрет на вход в паддок. Это должно гарантировать, что все работы на трассе Энцо и Дино Феррари удастся провести достаточно оперативно.
Источники в Ф1 заверили, что проведение самого гламурного этапа сезона не вызывает ни малейших опасений. Отмена Гран При Эмилии-Романьи никак не скажется на приготовлениях в княжестве, тогда как стихия обошла Лазурный берег стороной.
Часть персонала команд даже не успела прибыть в Италию, что должно снизить нагрузку на транспортные артерии.
Сотрудники Alpine F1 Team в паддоке
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Грузовики команд отправятся в Монако прямиком из Имолы – расстояние между двумя трассами составляет почти 500 км. После недавних реформ уик-энд в княжества проходит по традиционному формату с тренировками в пятницу (прежде они много лет стартовали уже в четверг).
Еще через неделю, в первый уик-энд лета, сезон Ф1 продолжится в Барселоне.
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