Формула 1 запустила конкурс комментаторов для всех желающих

Формула 1 в партнерстве с компанией DHL запустила конкурс, в рамках которого болельщики могут продемонстрировать свои способности в качестве гоночных комментаторов.

Для выполнения конкурсного задания достаточно на странице конкурса прокомментировать прохождение пилотом одного сектора гоночной трассы. При этом используются записи, сделанные во время прохождения пилотом круга, ставшего лучшим в конкретной гонке – поскольку DHL является своего рода спонсором этой номинации, то официально соответствующее достижение называется «Лучший круг DHL».

Победителю конкурса обещаны поездка на предсезонные тесты Ф1 в следующем году и участие в прямых трансляциях в трассы (которые можно увидеть в сервисе F1 TV и на отдельных телеканалах). Также в рамках конкурса разыгрываются билеты на трибуны на время предсезонных тестов – для этого достаточно сделать селфи и загрузить его на сайт, применив специальную маску.