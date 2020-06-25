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Формула 1 / Новость

Формула 1 запустила фонд в поддержку равноправия, Кэри пожертвовал ему 1 миллион

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Формула 1 запустила фонд в поддержку равноправия, Кэри пожертвовал ему 1 миллион
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25 июн. 2020 г., 11:56

Генеральный директор чемпионата мира перевел личные средства на счет организации, которая будет добиваться равных возможностей в спорте для всех социальных групп

Новый фонд стал частью инициативы #WeRaceAsOne, старт которой Формула 1 дала на прошлой неделе.

В официальном заявлении говорится, что он будет «финансировать прежде всего программы стажировки и профессиональной подготовки в рамках Формулы 1 для недостаточно представленных групп, чтобы они имели возможность реализовать свой потенциал и получить доступ к многообещающей карьере в спорте».

У фонда пока нет официального названия, а его точные планы «будут сформированы  ближайшие месяцы и будут включать инициативы от пилотов и команд, а также сторонних специалистов в этой области».

«Программа будет нацелена на выявление возможностей трудоустройства и образования для недостаточно представленных в Формуле 1 групп, – говорится в документе. – Она затронет сектор STEM [наука, технология, инженерия и математика], и определит необходимые действия для решения этих задач».

Пожертвование в 1 миллион долларов из личных средств в счет нового фонда уже сделал глава Ф1 Чейз Кэри. 

«Мы отлично понимаем, что Формула 1 должна быть более разнообразной, – приводит его слова пресс-служба. – Потому еще в прошлом году взяли курс на улучшение ситуации в спорте. Мы хотим и можем сделать больше. 

Именно потому было важно выслушать всех и обеспечить всем равные права. Мы хотим, чтобы люди с любой историей получили наилучшие шансы работать в Ф1 вне зависимости от их пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и физических возможностей.

Фонд станет первым шагом по поддержке образования и трудоустройства, что позволит недооцененным талантам работать в нашем невероятном спорте и выстраивать здесь свою карьеру».

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Автор Адам Купер

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