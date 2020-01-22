Формула 1 запустила благотворительный аукцион в помощь жертвам австралийских пожаров
Поклонники гонок будут оспаривать возможность встретиться со своими кумирами – а вырученные деньги направят на доброе дело.
Среди лотов, выставленных на аукцион – эксклюзивные сувениры, предоставленные гонщиками и командами, а также право встречи со звездами спорта.
В списке можно найти гоночные перчатки и ботинки Даниэля Риккардо, использовавшиеся в 2019 году, шлем Кевина Магнуссена с прошлогоднего Гран При в Мельбурне, а также комбинезоны Даниила Квята, Макса Ферстаппена, Алекса Элбона и Ромена Грожана.
Очень многие дали свое согласие провести индивидуальные встречи с победителями аукциона по ходу мартовского Гран При Австралии. В список вошли Mercedes (Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Тото Вольф), Ferrari (Маттиа Бинотто), Red Bull Racing (Ферстаппен и Элбон), McLaren (Ландо Норрис и Карлос Сайнс), Racing Point (Серхио Перес и Лэнс Стролл) и Williams (Джордж Расселл, Николя Латифи и Клэр Уильямс).
Также можно выиграть круг по трассе в качестве пассажира машины безопасности, возможность посетить пункт управления гонкой по ходу Гран При и даже ужин с Россом Брауном.
McLaren и Renault предложили туры по своим базам, а французы, кроме того, право провести тренировку с пилотами своей гоночной академии. Pirelli выставила на аукцион девять приглашений на самую дорогую программу Паддок-клуба.
Торги стартовали 22 января и закончатся 9 февраля на площадке https://www.f1authentics.com.
Вырученные средства будут переданы в Красный крест Австралии, Фонд дикой природы и другие официальные и благотворительные организации, занимающиеся борьбой с пожарами и помощью пострадавшим от них.
Бедствие в Австралии уже затронуло площадь в 10 миллионов гектаров, уничтожило свыше 2000 домов и привело к смерти 29 человек.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Формула 1 запустила благотворительный аукцион в помощь жертвам австралийских пожаров
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