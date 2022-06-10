Формула 1 запретила Росбергу вход в паддок

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Те, кто следил за уик-эндом Формулы 1 в Монако по эфирам канала Sky Sports, наверняка обратил внимание, что Нико Росберг на этот раз делился своим экспертным мнением из собственной квартиры в княжестве – вместо того, чтобы спуститься в паддок и появиться в эфире.

Как оказалось, чемпиону мира 2016 года попросту закрыли проход во все зоны Ф1 с ограничением доступа. Как удалось разузнать телеканалу Sport1, это связано с отсутствием у экс-пилота прививки от COVID.

В 2021 году для попадания в паддок было достаточно отрицательного ПЦР-теста, но в нынешнем сезоне правила стали более строгими: теперь необходима именно прививка. Без нее – вне зависимости от регалий – доступ дальше турникетов закрыт. Единственной возможностью сделать исключение является медицинский отвод от вакцинации.

Росберг тоже попробовал использовать этот вариант, но получил отказ. Это даже привело к небольшому скандалу в Монако: экс-гонщик попробовал пройти в паддок, апеллируя пожизненным пропуском, положенным всем чемпионам мира – но судьи все равно отказались впустить его.

Нико рассказал: «Я успешно перенес коронавирус, у меня огромная концентрация антител. Также я регулярно принимаю антибиотики. Из-за этого мой доктор сказал, что вакцинация не будет иметь решительно никакого смысла».

Несмотря на все усилия телекомпании Sky, чиновники Liberty Media и FIA решительно отказались делать для Росберга какие-либо исключения. Сам Нико тоже не захотел делать прививку. Из-за этого его будущая работа в качестве эксперта в эфире канала в нынешнем сезоне Ф1 оказалась под вопросом.

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