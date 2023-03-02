Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки
Правила уик-энда скорректировали, чтобы участники чемпионата больше не могли прятать особенности конструкции своих машин от соперников и медиа
Чтобы повысить открытость Формулы 1, перед сезоном-2022 были запущены новые процедуры – в частности, команды теперь должны официально объявлять о всех доработках своих машин. Соответствующее требование Спортивного регламента относилось к «основным аэродинамическим элементам, кузовным панелям и узлам».
Кроме того, команды должны были показывать свои новинки на пит-лейне до начала тренировок и выделять сотрудника, у которого представители СМИ могут получить пояснения и дополнительную информацию.
Однако практика применения новых правил выявила в них слабые места: так как для обозрения нужно представить всего одно шасси, команды стали использовали для показа старую конфигурацию машины, объясняя, что обновления подготовлены в единственном экземпляре и установлены на другом шасси, которое находилось в глубине гаража.
Подобная практика имела целью скрыть свои решения от посторонних глаз – но в FIA явно не оценили ее.
Потому с 2023 года в регламент были внесены корректировки. Теперь попытки что-то спрятать будут считаться нарушением.
В новой редакции соответствующий пункт звучит так: «Если только одна машина получила обновления аэродинамики и кузовных панелей, которых не было на прошлом этапе или тестах, и эти обновления будут использованы по ходу Гран При, то именно эту машину необходимо показывать медиа».
Также каждый производитель силовых установок теперь обязан как минимум однажды по ходу сезона провести открытую пресс-конференцию для СМИ.
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