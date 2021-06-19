Формула 1 задумалась об удвоении числа спринтов в 2022 году
Но пока боссы серии не уверены, что новый формат понравится фанатам
В этом сезоне в Формуле 1 дебютирует формат спринтерских гонок. Они будут проводиться по субботам, а по их итогам сформируют стартовые решетки основных заездов.
Пока экспериментальный формат будет задействован на трех Гран При. Уже подтверждено, что спринт пройдет в Сильверстоуне. Ожидается также использование этого формата в Монце и Интерлагосе.
А вот в следующем сезоне Ф1 готова удвоить число спринтерских гонок. По крайней мере, об этом задумался спортивный директор чемпионата Росс Браун.
«Мы рассматриваем такой сценарии, – сказал Браун. – У нас есть промоутеры, которые хотят проводить спринты на своих этапах. Мы можем это обсудить».
Решение об увеличении числа спринтерских гонок будут принимать исходя из реакции болельщиков на них: «Нет смысла пропихивать формат, который не работает для аудитории».
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