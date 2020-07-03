Ранее в Формуле 1 уже озвучивались планы постепенного отказа от традиционного бензина и его замене на горючее, полученное с помощью химических процессов или из биологического сырья. Предполагалось, что доля синтетики будет увеличиваться на 20% в год и в итоге такое топливо полностью вытеснит традиционное.

Однако изданию Auto Motor und Sport стало известно о желании руководства спорта ускорить этот процесс и к 2023 году полностью перейти на синтетику. Эти планы подтвердил глава группы двигателей FIA Жиль Симон.

Пока в федерации допускают оба варианта получения искусственного бензина, оставив производителям возможность отыскать наиболее эффективную технологию. По заказу FIA несколько компаний подготовили образцы подобного топлива. Позже их планируется испытать на реальных моторах Формулы 1.

Главное условие – «синтетика» не должна значительно отличаться по своим свойствами от традиционного горючего, так как доработки моторов по сути запрещены до 2025 года.

Одна из целей нововведения в том, что цена нынешнего бензина для Формулы 1 составляет около 200 долларов за литр, а синтетические технологии должны позволить снизить стоимость топлива. Впрочем, зная стремление всех в Ф1 получить преимущество любой ценой, в последнем есть некоторые сомнения.