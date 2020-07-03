Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Вторая тренировка в пятницу через
01 Часов
:
58 Минут
:
11 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Формула 1 задумалась о переходе на синтетическое топливо к 2023 году

Поделились
Комментарии
Формула 1 задумалась о переходе на синтетическое топливо к 2023 году
Автор:
, редактор Motorsport-Total
3 июл. 2020 г., 10:12

Через три года в баки гоночных машин могут начать заливать горючее, полученное без использования нефти. Производителям разрешат использовать различные технологии

Ранее в Формуле 1 уже озвучивались планы постепенного отказа от традиционного бензина и его замене на горючее, полученное с помощью химических процессов или из биологического сырья. Предполагалось, что доля синтетики будет увеличиваться на 20% в год и в итоге такое топливо полностью вытеснит традиционное.

Однако изданию Auto Motor und Sport стало известно о желании руководства спорта ускорить этот процесс и к 2023 году полностью перейти на синтетику. Эти планы подтвердил глава группы двигателей FIA Жиль Симон. 

Пока в федерации допускают оба варианта получения искусственного бензина, оставив производителям возможность отыскать наиболее эффективную технологию. По заказу FIA несколько компаний подготовили образцы подобного топлива. Позже их планируется испытать на реальных моторах Формулы 1. 

Главное условие – «синтетика» не должна значительно отличаться по своим свойствами от традиционного горючего, так как доработки моторов по сути запрещены до 2025 года. 

Одна из целей нововведения в том, что цена нынешнего бензина для Формулы 1 составляет около 200 долларов за литр, а синтетические технологии должны позволить снизить стоимость топлива. Впрочем, зная стремление всех в Ф1 получить преимущество любой ценой, в последнем есть некоторые сомнения.

Читайте также:

Следующая новость
Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

Предыдущая новость

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

Следующая новость

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

trending Сегодня

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты
Формула 1 / Формула 1
30мин

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне
Формула 1 / Формула 1

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

Онлайн. Гран При Австрии. Первая тренировка
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Австрии. Первая тренировка

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы
Формула 1 / Формула 1

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

Феттель: Я не дам Леклеру легкой жизни
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Я не дам Леклеру легкой жизни

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

Хэмилтон представил новый шлем. С Иисусом и кулаком
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон представил новый шлем. С Иисусом и кулаком

Самое важное:

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты
Формула 1 / Формула 1
30мин

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

Формула 1 задумалась о переходе на синтетическое топливо к 2023 году
Формула 1 / Формула 1
49мин

Формула 1 задумалась о переходе на синтетическое топливо к 2023 году

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне
Формула 1 / Формула 1

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

Окон хочет видеть Алонсо своим напарником в Renault
Формула 1 / Формула 1

Окон хочет видеть Алонсо своим напарником в Renault

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Норман Фишер

Самое читаемое

1
Формула 1

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

30мин
2
Формула 1

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

3
Формула 1

Онлайн. Гран При Австрии. Первая тренировка

4
Формула 1

Феттель: Я не дам Леклеру легкой жизни

5
Формула 1

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты
Формула 1

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

Формула 1 задумалась о переходе на синтетическое топливо к 2023 году
Формула 1

Формула 1 задумалась о переходе на синтетическое топливо к 2023 году

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне
Формула 1

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

Окон хочет видеть Алонсо своим напарником в Renault
Формула 1

Окон хочет видеть Алонсо своим напарником в Renault

Онлайн. Гран При Австрии. Первая тренировка
Формула 1

Онлайн. Гран При Австрии. Первая тренировка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.