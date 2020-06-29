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Формула 1 / Хроника

Формула 1 задолжала кредиторам $2,9 млрд

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Формула 1 задолжала кредиторам $2,9 млрд
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Адам Купер, Featured writer
29 июн. 2020 г., 17:15

Чемпионат мира договорился с заимодавцами о том, что в 2021 году соотношение долга к прибыли сможет выйти за рамки

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media признались в том, что чемпионат задолжал $2,9 млрд. Эта сумма распределена между разными структурами, входящими в состав Delta Topco. Именно так называется компания, которой принадлежат коммерческие права на Ф1 до 2111 года.

Сумма долга оказалась в открытом доступе из-за критической ситуации, в которую попала Формула 1. Дело в том, что при оформлении кредитов Delta Topco взяла на себя обязательство. Оно заключается в том, чтобы не превышать заранее установленной пропорции в отношении долга к прибыли. Иными словами, долг Формулы 1 ни при каких обстоятельствах не мог становиться больше заранее оговоренного процента от доходов чемпионата мира.

Обычно эту оговорку используют для того, чтобы бизнес не залез в неподъемные долги. Фиксированное соотношение долга к прибыли позволяет дисциплинировать руководство и заставляет компанию жить по средствам.

В случае с Delta Topco оговорка потребовалась из-за того, что Формула 1 получила доступ к открытой кредитной линии в $500 млн. Эта сумма обеспечена заложенными акциями, банковскими счетами и другими инструментами.

В обычной ситуации у Liberty Media не возникло бы трудностей с соблюдением пропорции. Стабильная прибыль, которую генерировала Формула 1 за счет продажи прав на телетрансляции, организации гонок и поступлений от спонсоров, с лихвой покрывала потребности чемпионата.

Но в условиях карантина все статьи доходов Delta Topco оказались под угрозой. Компания, которой принадлежит Формула 1, одномоментно перестала получать прибыль. При этом долг никуда не делся.

Это означает, что соотношение долга к прибыли резко изменилось. В апреле рейтинговое агентство Moody’s предупреждало, что из-за пандемии коронавируса Формула 1 может столкнуться с вынужденным выходом за пределы обязательного диапазона. Это негативный момент для бизнеса: чрезмерная долговая нагрузка отпугивает инвесторов и служит отрицательным фактором при оценке перспектив компании.

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Теперь стало известно, что Liberty Media урегулировала этот вопрос с заимодавцами Delta Topco. Кредиторы Формулы 1 разрешили чемпионату мира не соблюдать взятое на себя обязательство по соотношению долга к прибыли вплоть до 31 декабря 2021 года. Менеджмент Ф1 в лице Чейза Кэри должен будет вновь следить за балансом долга и доходов только с 1 января 2022 года.

Такое послабление поможет Liberty Media более гибко реагировать на оперативные финансовые задачи. В теории Формула 1 даже сможет увеличить свою долговую нагрузку, чтобы пережить два предстоящих сезона. А упавший размер прибыли не будет тормозить разрастание кредитов Delta Topco.

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Автор Антон Погорельский

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