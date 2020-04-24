Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Формула 1 выживет без Ferrari». В McLaren жестко ответили на угрозы Бинотто

Поделились
Комментарии
«Формула 1 выживет без Ferrari». В McLaren жестко ответили на угрозы Бинотто
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 апр. 2020 г., 09:24

Глава команды McLaren Зак Браун рассказал, как Формула 1 справится с уходом Ferrari. По его словам, чемпионат спокойно это перенесет

На этой неделе руководитель Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто пригрозил, что итальянская команда уйдет из Формулы 1. Управленец пообещал, что это произойдет, если в чемпионате мира ужесточат контроль над расходами участников. Сейчас команды могут тратить по $150 млн в год. Большинство гоночных коллективов настаивают, что этот лимит необходимо понизить. Скудерия выступает против. 

Инициатором дальнейшего снижения затрат считается глава McLaren Зак Браун. Услышав об угрозах Бинотто, американец жестко ответил на эти слова. 

«Наш спорт выживет с 18 машинами, – заявил Зак Браун. – Ferrari поставляет силовые установки двум командам. У нас есть другие автопроизводители, которые смогут снабжать эти команды моторами [в случае ухода Ferrari].

Формула 1 выживет без Ferrari. Но я все же предпочел бы, чтобы они остались. Нашему спорту определенно будет лучше с ними, чем без них. Я вообще не хочу, чтобы хоть кто-то уходил из Формулы 1». 

По словам Брауна, слишком высокие затраты на выступления может привести к тому, что Формула 1 потеряет больше, чем одну команду. «Если бюджетный лимит окажется слишком высоким, то те люди, которые финансируют участие в Формуле 1 из своего кармана, могут передумать, – предупредил глава McLaren. – Я не думаю, что Ф1 выживет с 14 машинами на стартовой решетке. 16 – уже на грани. Но вот с 18 машинами мы выживем». 

Если Ferrari действительно уйдет из Формулы 1, в чемпионате мира останутся девять команд, которые смогут выставлять на старт 18 автомобилей.

Читайте также:

Следующая новость
Гоночные машины в цветах Martini – это нечто особенное. Посмотрите на них прямо сейчас

Предыдущая новость

Гоночные машины в цветах Martini – это нечто особенное. Посмотрите на них прямо сейчас
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
Автор Джонатан Нобл

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Racing Point скопировала Mercedes? У нее просто не было выбора!

2
Формула 1

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами

3
Формула 1

«Формула 1 выживет без Ferrari». В McLaren жестко ответили на угрозы Бинотто

12мин
4
Формула 1

Мнение Погорельского: Бинотто – трус. Формула 1 должна перестать слушать Ferrari

5
Формула 1

Гоночные машины в цветах Martini – это нечто особенное. Посмотрите на них прямо сейчас

Последние видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Самое важное:

«Формула 1 выживет без Ferrari». В McLaren жестко ответили на угрозы Бинотто
F1

«Формула 1 выживет без Ferrari». В McLaren жестко ответили на угрозы Бинотто

Гоночные машины в цветах Martini – это нечто особенное. Посмотрите на них прямо сейчас
F1

Гоночные машины в цветах Martini – это нечто особенное. Посмотрите на них прямо сейчас

Грожан основал гоночную команду
eSpt

Грожан основал гоночную команду

Racing Point скопировала Mercedes? У нее просто не было выбора!
F1

Racing Point скопировала Mercedes? У нее просто не было выбора!

Формула 1 получила $1,4 млрд от владельцев
F1

Формула 1 получила $1,4 млрд от владельцев

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.