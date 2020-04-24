На этой неделе руководитель Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто пригрозил, что итальянская команда уйдет из Формулы 1. Управленец пообещал, что это произойдет, если в чемпионате мира ужесточат контроль над расходами участников. Сейчас команды могут тратить по $150 млн в год. Большинство гоночных коллективов настаивают, что этот лимит необходимо понизить. Скудерия выступает против.

Инициатором дальнейшего снижения затрат считается глава McLaren Зак Браун. Услышав об угрозах Бинотто, американец жестко ответил на эти слова.

«Наш спорт выживет с 18 машинами, – заявил Зак Браун. – Ferrari поставляет силовые установки двум командам. У нас есть другие автопроизводители, которые смогут снабжать эти команды моторами [в случае ухода Ferrari].

Формула 1 выживет без Ferrari. Но я все же предпочел бы, чтобы они остались. Нашему спорту определенно будет лучше с ними, чем без них. Я вообще не хочу, чтобы хоть кто-то уходил из Формулы 1».

По словам Брауна, слишком высокие затраты на выступления может привести к тому, что Формула 1 потеряет больше, чем одну команду. «Если бюджетный лимит окажется слишком высоким, то те люди, которые финансируют участие в Формуле 1 из своего кармана, могут передумать, – предупредил глава McLaren. – Я не думаю, что Ф1 выживет с 14 машинами на стартовой решетке. 16 – уже на грани. Но вот с 18 машинами мы выживем».

Если Ferrari действительно уйдет из Формулы 1, в чемпионате мира останутся девять команд, которые смогут выставлять на старт 18 автомобилей.