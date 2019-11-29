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Формула 1 / Новость

Формула 1 выпустит линию парфюмов в емкостях за $10 000

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Формула 1 выпустит линию парфюмов в емкостях за $10 000
Автор:
, Редактор
29 нояб. 2019 г., 12:50

Ароматы разлиты в специальные емкости с уникальным дизайном. Каждый будет выпущен тиражом всего 20 экземпляров.

Формула 1 представила необычный для себя продукт – линейку уникальных фирменных парфюмов. Речь идет о пяти ароматах от компании Designer Parfums, которые появятся в продаже с марта следующего года.

Одной из главных особенностей коллекции являются не сами ароматы, а емкости для их хранения. Они разработаны валлийским промышленным дизайнером Россом Лавгроувом, который в мире автомобилей известен как автор концепт-кара 2013 года Renault Twin Z.

Каждый флакон изготавливается из титана методом 3D-печати в Германии. Внутрь помещается стеклянный пузырек с парфюмом, который можно менять после того, как он опустошится. По задумке дизайнера, флаконы должны стать предметами коллекций семейных драгоценностей. По данным Forbes, стоимость каждого составляет 10 тысяч долларов.

 

Количество выпущенных флаконов будет ограничено 20 экземплярами каждый. Первый покрыт золотом и называется Agile Embrace, что можно вольно перевести как «Быстрые объятия». Второй в цвете матового титана называется Fluid Symmetry – «Жидкая симметрия». Наконец, третий вариант из зеркального серебристого металла носит имя, наиболее близкое поклонникам автоспорта – Compact Suspension или «Компактная подвеска».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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Третья тренировка Старт через
19 Часов
:
35 Минут
:
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пт 29 нояб.
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13:00
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
14:00
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сб 30 нояб.
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