Формула 1 выплатила авансы нескольким командам

Перенос старта сезона Формулы 1 как минимум на три с лишним месяца сильно ударил по финансовому положению некоторых команд. В связи с этим владельцы чемпионата из Liberty Media решили выплатить им часть призовых в качестве аванса. Команды получают процент от общих доходов Ф1, однако сейчас этот доход также понес большие потери из-за отсутствия выплат за проведение Гран При.

«Мы уже выплатили деньги в качестве аванса некоторым командам, – рассказал президент Liberty Грег Маффей. – Мы можем сделать и больше, но не рассматриваем это так, будто сидим с открытой чековой книжкой. Мы хотим, чтобы команды сохранили платежеспособность. Они нужны нам для успешной работы в 2020-м, 2021-м годах и далее».

Маффей также рассказал, что в Liberty рассматривают разные варианты начала сезона-2020 и наполнения календаря.

«У нас есть сценарии работы и при нуле гонок, и при 15-18, и при закрытых трибунах, – сказал Маффей. – У нас есть разные возможности, у Чейза Кэри и его команды масса вариантов. Мы следим за разными событиями в Западной Европе. Пока никакой конкретики, но есть возможности, которые мы опробуем.

Если проводить гонки без зрителей, то их доходность будет низкой, а может и вообще никакой. Нам может хватить средств, чтобы пережить это, но команды также несут расходы. Особенно те, которые не получают гарантированных минимальных выплат. Процент от дохода Формулы 1 становится для них основным источником финансирования. Мы можем в какой-то степени участвовать в неприбыльных гонках, но командам надо покрывать свои расходы.

Как я уже сказал, Чейз и его команда разрабатывают сразу несколько сценариев. Вопрос не только в том, когда власти разрешат нам выступать, и будет это со зрителями или только ТВ-трансляцией. Он еще в том, как это сработает для команд. Как нам сделать что-то для фанатов, но при этом не обанкротить команды бесприбыльными гонками? Мы не хотим неразумной траты денег и пытаемся все сбалансировать».