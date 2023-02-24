Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

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Курс на экономию, взятый боссами спорта, предусматривал полный отказ от прогрева шин с 2024 года. Однако недавние тесты Pirelli показали, что такой шаг может иметь опасные последствия – резина, установленная на машину при комнатной температуре, прогревается на трассе слишком долго, а темп пилота все это время остается очень низким.

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Шинники запустили программу по разработке моделей, которые не требуют предварительного подогрева, а тем временем FIA и FOM решили провести после британского Гран При голосование, стоит ли вообще отказываться от «грелок».

Если команды и боссы спорта останутся довольны теми результатами, которых смогут добиться специалисты Pirelli, планы останутся неизменными. Если же существенного улучшения не будет, термочехлы останутся в Формуле 1 и на сезон-2024.

Глава гоночных программ миланской компании Марио Изола рассказал Motorsport.com: «После этапа в Сильверстоуне у нас запланированы два дня шинных тестов. Идея в том, что мы проанализируем данные и примем решение совместно с командами, FIA и Ф1.

Нужно понять, реально ли достичь поставленной цели в 2024 году – или изменения необходимо отложить».

Вносить правки в регламент нового сезона Ф1 можно не позднее 31 июля. Для этого нужно заручиться поддержкой пяти из десяти команд.

По словам Изолы, пока слишком рано предсказывать, какими могут получиться итоги голосования: «У меня еще нет четкого понимания. Всем важно двигаться в сторону устойчивости, но никто не хочет, чтобы это вредило зрелищности».

Если в итоге будет принято решение следовать первоначальным планам и отказаться от предварительного прогрева шин, команды получат новые модели сликов для испытаний в пятничных тренировках Гран При Мексики и Японии.

«Нам нужно разработать такие составы, которые были бы эффективны в диапазоне от 20 до 120 градусов, – объяснил собеседник Motorsport.com. – Если нет, это приведет или к проблемам при прогреве, или к риску перегрева.

Дело в том, что при увеличении температуры растет и давление – примерно на 9-10 psi (0,6-0,7 атм. – прим.ред.). Так что и силовой каркас шины тоже потребуется переделывать».