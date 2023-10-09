«Формула 1 выглядела глупо». Макс раскритиковал боссов спорта за этап в Катаре

Катар не принимал этап Формулы 1 в 2022 году, так как в стране проходил финальный турнир футбольного Кубка мира. Местные организаторы использовали годичную паузу для серьезной реконструкции гоночного комплекса «Лосаил», у которого есть контракт с Liberty Media аж до 2032 года.

Как оказалось, новый асфальт и установленные в поворотах поребрики стали причиной проблем: уровень сцепления сильно менялся по ходу уик-энда, а резина не справлялась с нагрузками, что вынудило прямо по ходу уик-энда ограничить максимальные отрезки между пит-стопами.

По мнению Макса Ферстаппена, который выиграл в Катаре свой третий чемпионский титул, некоторые вопросы организаторам стоило проработать более тщательно. В частности, имело смысл до Ф1 принять какие-то другие гонки, чтобы проверить работу трассы.

«Этот пример обязательно надо учесть на будущее , – сказал голландец. – Формула 1 не должна быть первым чемпионатом, который приезжает на совершенно новую трассу, так как это выглядит просто глупо. В первой тренировке машины постоянно скользили, так как сцепления не было вовсе».

Сложности возникли еще и потому, что Гран При на кольце «Лосаил» проходил в спринтерском формате, когда у команд и гонщиков есть единственная тренировка. По мнению Макса, в дальнейшем следует учитывать фактор нового покрытия при определении деталей календаря.

Он объяснил: «Важно, чтобы на трассе с новым асфальтом была возможность потренироваться побольше. Это было бы очень полезно.

Так можно лучше понять работу шин. Вместо этого мы увидели, что пришлось ограничивать протяженность отрезков. Думаю, этот уик-энд позволит вынести несколько действительно важных уроков».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон

Ферстаппен продолжил: «Уровень сцепления рос по ходу всего этапа, а когда мы приедем в следующем году, он наверняка окажется еще выше. Впрочем, это зависит от того, как много здесь будет гонок.

Я считаю важным, чтобы сюда приезжали другие категории. Только так можно вычистить поверхность асфальта от того масла, которое всегда выступает, пока он новый. Это позволит лучше накатать траекторию, сделать ее пошире. Сейчас проблема в том, что есть всего одна линия. Хотя прогресс виден».

Также гонщик Red Bull выразил надежду, что в Ф1 больше не будет случаев ограничений по продолжительности использования шин.

«Понятно, что в такой ситуации можно было атаковать активнее, – сказал Макс. – Но очень досадно, что такие меры вообще пришлось вводить. Впрочем, главное, пожалуй, все же в том, что ничего плохого не случилось».

Победа в Катаре стала для Ферстаппена 14-й по ходу сезона. Чтобы повторить свой же рекорд по числу выигранных Гран При в течение года, ему осталось подняться на вершину подиума еще раз.