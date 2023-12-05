Формула 1 выбрала шесть Гран При, где в 2024-м пройдут спринты
По сравнению с прошедшим сезоном, этапы в Баку и Спа вернутся к формату с одной гонкой, зато по две проведут в Майами и Китае
Формула 1 еще в октябре опубликовала календарь предстоящего чемпионата мира из 24 уик-эндов. Также было известно, что шесть из них точно пройдут в спринтерском формате – однако их точный список был объявлен только во вторник.
Австрия, американский Остин, Бразилия и Катар вновь примут спринты, как и в 2023-м, а вот вместо Азербайджана и Бельгии субботние гонки состоятся на двух новых трассах. Это городское кольцо в Майами и возвращающийся в календарь Шанхай.
Интересно, что два эти этапа пройдут подряд в весенней части сезона.
Есть основания говорить, что такой выбор отчасти продиктован именно местом этих Гран При в календаре – устраивать спринты в начале марта в Бахрейне и Джидде еще слишком рано, а в Австралии сложностью станет разница во времени – европейским зрителям сложнее следить за этим этапом.
Потому выбор промоутеров спорта и пал на Китай и Флориду.
При этом сам формат спринтерских уик-эндов претерпит изменения. Команды чемпионата уже договорились об этом – и планируют в январе окончательно определить новые правила.
По всей видимости, квалификацию спринта перенесут на пятницу, а сама субботняя гонка будет проходить в первой половине дня. Лишь после этого состоится главная квалификационная сессия.
Также изучается возможность использования в спринтах реверсивной стартовой решетки и выделения субботних гонок в отдельный зачет, чтобы заработанные в них очки не учитывались при определении обладателей титула.
Календарь Формулы 1 на 2024 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|1
|29 февраля – 2 марта*
|Гран При Бахрейна
|Сахир
|2
|7-9 марта*
|Гран При Саудовской Аравии
|Джидда
|3
|22-24 марта
|Гран При Австралии
|Альберт-парк, Мельбурн
|4
|5-7 апреля
|Гран При Японии
|Сузука
|5
|19-21 апреля
|Гран При Китая
|Шанхай
|6
|3-5 мая
|Гран При Майами
|Майами, США
|7
|17-19 мая
|Гран При Эмилии-Романьи
|Имола, Италия
|8
|24-26 мая
|Гран При Монако
|Монте-Карло
|9
|7-9 июня
|Гран При Канады
|Монреаль
|10
|21-23 июня
|Гран При Испании
|«Каталунья», Барселона
|11
|28-30 июня
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|12
|5-7 июля
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|13
|19-21 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг», Будапешт
|14
|26-28 июля
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
|15
|23-25 августа
|Гран При Нидерландов
|Зандфорт
|16
|30 августа – 1 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|17
|13-15 сентября
|Гран При Азербайджана
|Баку
|18
|20-22 сентября
|Гран При Сингапура
|«Марина-Бэй»
|19
|18-20 октября
|Гран При США
|Остин
|20
|25-27 октября
|Гран При Мехико
|«Им. братьев Родригес», Мексика
|21
|1-3 ноября
|Гран При Сан-Паулу
|«Интерлагос», Бразилия
|22
|21-23 ноября*
|Гран При Лас-Вегаса
|Лас-Вегас, США
|18
|29 ноября – 1 декабря
|Гран При Катара
|Лосаил
|23
|6-8 декабря
|Гран При Абу-Даби
|«Яс-Марина», ОАЭ
*уик-энд в формате «четверг-суббота»
**жирным выделены этапы, которые пройдут в спринтерском формате
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