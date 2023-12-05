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Формула 1 выбрала шесть Гран При, где в 2024-м пройдут спринты

По сравнению с прошедшим сезоном, этапы в Баку и Спа вернутся к формату с одной гонкой, зато по две проведут в Майами и Китае

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Болельщики следят за событиями на трассе

Формула 1 еще в октябре опубликовала календарь предстоящего чемпионата мира из 24 уик-эндов. Также было известно, что шесть из них точно пройдут в спринтерском формате – однако их точный список был объявлен только во вторник. 

Австрия, американский Остин, Бразилия и Катар вновь примут спринты, как и в 2023-м, а вот вместо Азербайджана и Бельгии субботние гонки состоятся на двух новых трассах. Это городское кольцо в Майами и возвращающийся в календарь Шанхай. 

Интересно, что два эти этапа пройдут подряд в весенней части сезона.

Есть основания говорить, что такой выбор отчасти продиктован именно местом этих Гран При в календаре – устраивать спринты в начале марта в Бахрейне и Джидде еще слишком рано, а в Австралии сложностью станет разница во времени – европейским зрителям сложнее следить за этим этапом. 

Потому выбор промоутеров спорта и пал на Китай и Флориду. 

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При этом сам формат спринтерских уик-эндов претерпит изменения. Команды чемпионата уже договорились об этом – и планируют в январе окончательно определить новые правила.

По всей видимости, квалификацию спринта перенесут на пятницу, а сама субботняя гонка будет проходить в первой половине дня. Лишь после этого состоится главная квалификационная сессия. 

Также изучается возможность использования в спринтах реверсивной стартовой решетки и выделения субботних гонок в отдельный зачет, чтобы заработанные в них очки не учитывались при определении обладателей титула.

Календарь Формулы 1 на 2024 год

Этап Дата Гонка Трасса / место
1 29 февраля – 2 марта* Bahrain Гран При Бахрейна Сахир
2 7-9 марта* Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии Джидда
3 22-24 марта Australia Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн
4 5-7 апреля Japan Гран При Японии Сузука
5 19-21 апреля China Гран При Китая Шанхай
6 3-5 мая United States Гран При Майами Майами, США
7 17-19 мая Italy Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия
8 24-26 мая Monaco Гран При Монако Монте-Карло
9 7-9 июня Canada Гран При Канады Монреаль
10 21-23 июня Spain Гран При Испании «Каталунья», Барселона
11 28-30 июня Austria Гран При Австрии Шпильберг
12 5-7 июля United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
13 19-21 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт
14 26-28 июля Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»
15 23-25 августа Netherlands Гран При Нидерландов Зандфорт
16 30 августа – 1 сентября Italy Гран При Италии Монца
17 13-15 сентября Azerbaijan Гран При Азербайджана Баку
18 20-22 сентября Singapore Гран При Сингапура «Марина-Бэй»
19 18-20 октября United States Гран При США Остин
20 25-27 октября Mexico Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика
21 1-3 ноября Brazil Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия
22 21-23 ноября* United States Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США
18 29 ноября – 1 декабря Qatar Гран При Катара Лосаил
23 6-8 декабря United Arab Emirates Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

*уик-энд в формате «четверг-суббота»
**жирным выделены этапы, которые пройдут в спринтерском формате

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