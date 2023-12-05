Формула 1 выбрала шесть Гран При, где в 2024-м пройдут спринты

Формула 1 еще в октябре опубликовала календарь предстоящего чемпионата мира из 24 уик-эндов. Также было известно, что шесть из них точно пройдут в спринтерском формате – однако их точный список был объявлен только во вторник.

Австрия, американский Остин, Бразилия и Катар вновь примут спринты, как и в 2023-м, а вот вместо Азербайджана и Бельгии субботние гонки состоятся на двух новых трассах. Это городское кольцо в Майами и возвращающийся в календарь Шанхай.

Интересно, что два эти этапа пройдут подряд в весенней части сезона.

Есть основания говорить, что такой выбор отчасти продиктован именно местом этих Гран При в календаре – устраивать спринты в начале марта в Бахрейне и Джидде еще слишком рано, а в Австралии сложностью станет разница во времени – европейским зрителям сложнее следить за этим этапом.

Потому выбор промоутеров спорта и пал на Китай и Флориду.

При этом сам формат спринтерских уик-эндов претерпит изменения. Команды чемпионата уже договорились об этом – и планируют в январе окончательно определить новые правила.

По всей видимости, квалификацию спринта перенесут на пятницу, а сама субботняя гонка будет проходить в первой половине дня. Лишь после этого состоится главная квалификационная сессия.

Также изучается возможность использования в спринтах реверсивной стартовой решетки и выделения субботних гонок в отдельный зачет, чтобы заработанные в них очки не учитывались при определении обладателей титула.

Календарь Формулы 1 на 2024 год