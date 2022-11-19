Формула 1 выбрала этапы для спринтов на сезон-2023

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Сделанный выбор не является окончательным, однако его приняли на заседании Комиссии Ф1 вечером в пятницу в качестве базового.

Ранее было решено, что в предстоящем чемпионате количество Гран При в спринтерском формате вырастет с трех до шести. Теперь многочисленные источники подтвердили, что для них выбрали этапы в Баку, Шпильберге, Спа, Лосаиле, Остине и Сан-Паулу.

Таким образом, в Австрии спринт пройдет во второй, а в Бразилии – в третий год подряд. На остальных трассах субботних гонок пока не было.

При этом существует вероятность, что место Катара в итоге отдадут Саудовской Аравии – этого очень хотят организаторы Гран При в Джидде.

Как стало известно Motorsport.com, такой выбор этапов обусловлен желанием проводить их на трассах, где проще обгонять. В то же время, существовал прессинг со стороны тех промоутеров, кто готов платить за повышение зрелищности своих Гран При.

Спортивный босс Ф1 Росс Браун объяснил: «Мы необязательно выбирали самые выгодные предложения. Также в список попали те трассы, где спринты, по нашему мнению, будут интересными.

Мы стремимся отыскать баланс, как и всегда, и не идем на компромиссы».

Ранее стало известно, что в Ф1 рассматривают вопрос смены формата, чтобы итоги спринта не влияли на стартовую решетку главной гонки.