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Формула 1 выбрала этапы для спринтов на сезон-2023

Субботние гонки пройдут на четырех новых трассах, в том числе в Баку и Спа

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Формула 1 выбрала этапы для спринтов на сезон-2023
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Сделанный выбор не является окончательным, однако его приняли на заседании Комиссии Ф1 вечером в пятницу в качестве базового. 

Ранее было решено, что в предстоящем чемпионате количество Гран При в спринтерском формате вырастет с трех до шести. Теперь многочисленные источники подтвердили, что для них выбрали этапы в Баку, Шпильберге, Спа, Лосаиле, Остине и Сан-Паулу.  

Таким образом, в Австрии спринт пройдет во второй, а в Бразилии – в третий год подряд. На остальных трассах субботних гонок пока не было. 

При этом существует вероятность, что место Катара в итоге отдадут Саудовской Аравии – этого очень хотят организаторы Гран При в Джидде. 

Как стало известно Motorsport.com, такой выбор этапов обусловлен желанием проводить их на трассах, где проще обгонять. В то же время, существовал прессинг со стороны тех промоутеров, кто готов платить за повышение зрелищности своих Гран При. 

Спортивный босс Ф1 Росс Браун объяснил: «Мы необязательно выбирали самые выгодные предложения. Также в список попали те трассы, где спринты, по нашему мнению, будут интересными.  

Мы стремимся отыскать баланс, как и всегда, и не идем на компромиссы».

Ранее стало известно, что в Ф1 рассматривают вопрос смены формата, чтобы итоги спринта не влияли на стартовую решетку главной гонки. 

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