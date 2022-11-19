Формула 1 выбрала этапы для спринтов на сезон-2023
Субботние гонки пройдут на четырех новых трассах, в том числе в Баку и Спа
Сделанный выбор не является окончательным, однако его приняли на заседании Комиссии Ф1 вечером в пятницу в качестве базового.
Ранее было решено, что в предстоящем чемпионате количество Гран При в спринтерском формате вырастет с трех до шести. Теперь многочисленные источники подтвердили, что для них выбрали этапы в Баку, Шпильберге, Спа, Лосаиле, Остине и Сан-Паулу.
Таким образом, в Австрии спринт пройдет во второй, а в Бразилии – в третий год подряд. На остальных трассах субботних гонок пока не было.
При этом существует вероятность, что место Катара в итоге отдадут Саудовской Аравии – этого очень хотят организаторы Гран При в Джидде.
Как стало известно Motorsport.com, такой выбор этапов обусловлен желанием проводить их на трассах, где проще обгонять. В то же время, существовал прессинг со стороны тех промоутеров, кто готов платить за повышение зрелищности своих Гран При.
Спортивный босс Ф1 Росс Браун объяснил: «Мы необязательно выбирали самые выгодные предложения. Также в список попали те трассы, где спринты, по нашему мнению, будут интересными.
Мы стремимся отыскать баланс, как и всегда, и не идем на компромиссы».
Ранее стало известно, что в Ф1 рассматривают вопрос смены формата, чтобы итоги спринта не влияли на стартовую решетку главной гонки.
В FIA приготовились расследовать обстоятельства аварии Переса в Монако
Штрафы за замену моторов станут строже
Самое важное:
Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз
После блистательного «Интерлагоса» гонщики команды стали в квалификации Гран При Абу-Даби только пятым и шестым
Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях
Вот каким получился окончательный счет в каждой из пар гонщиков по итогам 22 прошедших квалификаций
Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации
Мексиканец дал понять, что напряженность, которая возникла в Red Bull после гонки в Сан-Паулу, осталась в прошлом
«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации