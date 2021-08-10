Формула 1 выбрала двухнедельный слот для гонки в Майами
Похоже, традиционный заокеанский вояж Ф1 на старте сезона в следующем году продлится дольше обычного
Гран При Майами, который в следующем году должен пройти впервые, планируется провести в первой половине мая. Об этом со ссылкой на генерального директора чемпионата Стефано Доменикали сообщает американское издание Racer.
«Спрос со стороны автодромов на проведение этапов в 2022 году весьма велик, – цитирует издание слова менеджера. – И в сентябре-октябре мы планируем представить предварительный календарь нового сезона.
Мы можем подтвердить, что долгожданный Гран При Майами пройдет в первой половине мая. И спрос на билеты весьма высок уже сейчас, хотя продажи еще не начались».
Напомним, что традиционно несколько первых гонок сезона Формулы 1 проходят в Австралии и Азии. Похоже, что в следующем году гонкой в штате Флорида планируется завершить эту серию этапов за пределами Европы.
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