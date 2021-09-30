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Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

Автор:
, Ответственный редактор

Организаторы чемпионата подтвердили, что 19-21 ноября Гран При впервые пройдет на трассе «Лосаил». К чему готовиться пилотам и болельщикам?

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

Сегодняшнее объявление о дебютной гонке Формулы 1 в Катаре было ожидаемым. Еще в августе, когда австралийские организаторы окончательно капитулировали, признав невозможность организовать этап в Мельбурне в нынешнем сезоне, в паддоке пошли разговоры об интересе катарских шейхов видеть у себя Ф1. 

Правда, тогда говорили о скором анонсе, а в итоге решение вопроса несколько затянулось. Но так или иначе, Формула 1 готовится отправиться в новую для себя страну, уже 33-ю по счету за семь десятилетий истории чемпионата мира.

Участников Ф1 ждет шаг в неизвестность. Ведь прежде на трассу «Лосаил» к северу от Дохи, столицы этого ближневосточного государства, почти не приезжали серьезные гоночные серии. Если, разумеется, говорить об автомобильных гонках… 

Скандальное начало

К началу XXI века в странах Персидского залива озаботились вопросами имиджа и популярности в мире – и решили использовать большие гонки, чтобы заявить о себе. В Бахрейне сделали ставку на Формулу 1 и провели дебютный Гран При весной 2004-го.

Власти Катара избрали схожий путь, но предпочли MotoGP. Так появилась трасса «Лосаил», куда участники двухколесного чемпионата мира впервые приехали в том же 2004-м, но осенью. 

Валентино Росси лидирует в дебюте гонки MotoGP в Катаре, 2007 год

Валентино Росси лидирует в дебюте гонки MotoGP в Катаре, 2007 год

Фото: Yamaha Motor Racing

Первый же уик-энд ознаменовался скандалом.

Как можно было ожидать, новая трасса, построенная посреди пустыни, оказалась весьма грязной из-за нанесенного ветром песка. В день гонки механики Валентино Росси, который в то время выступал за Yamaha, отправились на решетку, прихватив с собой скутер. Там они стали с пробуксовкой «жечь резину», чтобы нанести ее слой на асфальт и облегчить своему гонщику старт.

За этим занятием их заметили конкуренты из Gresini Honda – и сообщили судьям. Те отправили Росси и его напарника Макса Бьяджи в конец решетки. 

Валентино блистательно стартовал и к концу первого круга был уже восьмым, а вскоре поднялся и на четвертое место. Но вскоре он упал, тогда как первым победителем Гран При Катара стал главный соперник Доктора, лидер Gresini Honda Сете Жибернау.

Мотоцикл Валентино Росси, Yamaha, после падения
Мотоцикл Валентино Росси, Yamaha, после падения
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Победитель гонки 2004 года Сете Жибернау, Honda
Победитель гонки 2004 года Сете Жибернау, Honda
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

На этом история не закончилась. Росси, который в те годы был большим мастером на разные яркие выходки, во всеуслышание заявил, что накладывает на Жибернау проклятие, и тот никогда больше на сможет одержать победу в MotoGP.

Невероятно, но именно так и вышло – сам Валентино выиграл в трех оставшихся Гран При того сезона и стал чемпионом, а первый победитель Катара так и не сумел больше покорить вершину подиума, хотя стартовал еще не один год.

Автострада до Москвы как спасение от жары

Четыре первых года гонку MotoGP в Катаре проводили в дневное время. Сначала участники приезжали в Доху в начале октября, позже этап перенесли на апрель, а затем и на март. Но это не спасало от жары: даже в тени в разгар дня было хорошо за 30 градусов. 

Тогда-то и родилась смелая идея – оборудовать трассу искусственным освещением и гоняться вечером, уже после наступления темноты. Сейчас подобные этапы есть у многих серий, а полтора десятка лет назад подобное выглядело настоящим прорывом. В те годы ночные гонки проводились разве что в Америке – а в Ф1, например, до них оставалось еще почти два года. 

Панорама ночной Дохи

Панорама ночной Дохи

Фото: LCR Honda MotoGP Team

В итоге «Лосаил» оборудовали мощными прожекторами на высоких столбах, и в 2008 году гонка впервые прошла при искусственном свете.

Проект был очень значимым. Важно было исключить любую возможность жалоб со стороны гонщиков на проблемы из-за темноты, потому света не пожалели. Подсчеты показали, что энергии, которая тратится на освещение трассы, хватило бы для полноценной подсветки многополосного шоссе от Дохи до самой Москвы.

С тех пор именно ночной гонкой в Катаре неизменно открывается сезон MotoGP, а вечерние часы позволяют избежать проблем с жарой.

Большая политика

Разумеется, инфраструктура «Лосаила» позволяет принимать и Формулу 1, однако ни гоночных, ни тестовых сессий на этой трассе не было никогда. Почему? Это весьма интересная история.

Есть веские основания полагать, что катарцы рассчитывали увидеть у себя Ф1 еще задолго до 2021 года. И всерьез обсуждали этот вопрос с Берни Экклстоуном – однако наткнулись на решительный отказ.

Дело в том, что ранее могущественный босс Ф1 настолько хотел завлечь Бахрейн в орбиту Больших Призов, что пообещал местным шейхам исключительные права – гонка в Сахире была защищена от конкуренции в рамках региона.

Старт сезона с ночной гонки в Катаре стал визитной карточкой MotoGP

Старт сезона с ночной гонки в Катаре стал визитной карточкой MotoGP

Фото: Bridgestone Corporation

После этого отказа катарская сторона уже не проявляла инициативу – до нынешнего сезона, когда проблемы других этапов сделали новое руководство Ф1 куда более сговорчивым.

Если в 2020-м сезон можно было провести по сокращенному расписанию, то общее количество гонок в календаре-2021 явно выглядит для боссов спорта священной коровой. Так как процедура проведения Гран При на Ближнем Востоке уже отработана, ситуация оказалась взаимовыгодной.

За что Катар любят в MotoGP?

Кроме атмосферы воодушевления, которая всегда сопровождает первый этап сезона, «Лосаил» популярен у поклонников мотогонок благодаря нескольким ярким Гран При в последние годы. 

Гонки 2018-го и 2019-го вышли очень похожими одна на другую. Оба раза победу разыгрывали в своей дуэли Марк Маркес на Honda и Андреа Довициозо на Ducati. 

Им удавалось быстро оторваться от преследователей, после чего до самого последнего поворота соперники обменивались позициями. В итоге все решила мощность мотора Ducati, которая дважды позволила Довициозо лучше разогнаться на финишной прямой и проскочить под клетчатый флаг на мгновение раньше Маркеса.

В 2018-м разница между ними составила 0,027 секунды, а в 2019-м (лучшие моменты той гонки на видео ниже) – и вовсе 0,023. 

 

Также стоит отметить и невероятную плотность остальных результатов. В 15 секунд на финише 120-километровой гонки в 2018-м уложились 11 спортсменов, а годом позже – и вовсе 14.

Стоит ли ждать интересной гонки в Ф1?

Это более сложный вопрос. Трасса протяженностью 5,4 км имеет единственную конфигурацию с 16 поворотами. Она не менялась с момента открытия гоночного комплекса и будет использоваться для Ф1 в классической версии. 

Если оценивать сочетание поворотов, то сразу видно, что архитекторы – кстати, это было не бюро Германа Тильке – прежде всего ориентировались на запросы мотоциклистов. 

Конфигурация трассы в Катаре

Конфигурация трассы в Катаре

При изучении конфигурации неизбежно напрашивается вывод, что возможностей для обгона на современных машинах Ф1 тут немного. Стартовая прямая протяженностью 1,068 км, конечно, станет ареной DRS-баталий, но на нее выводит довольно медленный поворот, что осложняет ситуацию.

Первая половина круга представляют собой череду коротких прямых, соединенных медленными и среднескоростными поворотами. Лишь участок от десятого поворота до 14-го (он выделен на схеме красным) дарит определенные надежды, но в целом трасса выглядит немного увеличенным в размерах «Хунгарорингом».

Новая для всех?

Кажется невероятным, но в нынешнем пелотоне Ф1 есть гонщик, который не просто выступал прежде в Катаре, но и выигрывал здесь – это Серхио Перес.

В 2009-м мексиканец выступал в зимней серии GP2 Asia и стал сильнейшим на «Лосаиле», когда этот автодром едва ли не единственный раз в своей истории принимал уик-энд мощных формул.

Примечательно, что в первой гонке того этапа, решетка которой была сформирована по итогам квалификации, первая четверка финишировала в том же порядке, что стартовала. Победителем стал Нико Хюлькенберг, Перес занял второе место, тройку призеров замкнул Виталий Петров.

«Я вообще с трудом могу вспомнить что-то об этой трассе, – признался Перес, когда журналисты поинтересовались его мнением  о Катаре в свете циркулировавших слухов. – Ее строили для MotoGP. Помню только, что по этой причине асфальт там был очень гладким. Но, думаю, это хорошее место и для Ф1».

Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Виталий Петров – призеры обеих гонок GP2 Asia в Катаре. 2009 год

Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Виталий Петров – призеры обеих гонок GP2 Asia в Катаре. 2009 год

Фото: GP2 Series Media Service

На следующий день первую восьмерку развернули на старте, но три будущих соперника по Ф1 вновь прорвались на подиум – так что, обгонять на «Лосаиле» при желании вполне возможно. 

В нынешнем пелотоне Ф1, кроме Переса, ни один гонщик не выступал в Катаре. Впрочем, стоит сказать, что на эту трассу приезжают не только мотогонки: с 2015 по 2017 годы здесь проходили этапы «кузовного» чемпионата мира WTCC, также здесь более-менее регулярно проходят этапы различных местных автомобильных серий.

Совсем скоро в истории «Лосаила» будет открыта новая страница. Катарская трасса станет 75-й в списке тех, что хоть раз принимали Гран При Формулы 1. Будем надеяться, что на этот раз хотя бы обойдется без проклятий гонщиков в адрес друг друга.

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