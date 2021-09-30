Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

Сегодняшнее объявление о дебютной гонке Формулы 1 в Катаре было ожидаемым. Еще в августе, когда австралийские организаторы окончательно капитулировали, признав невозможность организовать этап в Мельбурне в нынешнем сезоне, в паддоке пошли разговоры об интересе катарских шейхов видеть у себя Ф1.

Правда, тогда говорили о скором анонсе, а в итоге решение вопроса несколько затянулось. Но так или иначе, Формула 1 готовится отправиться в новую для себя страну, уже 33-ю по счету за семь десятилетий истории чемпионата мира.

Участников Ф1 ждет шаг в неизвестность. Ведь прежде на трассу «Лосаил» к северу от Дохи, столицы этого ближневосточного государства, почти не приезжали серьезные гоночные серии. Если, разумеется, говорить об автомобильных гонках…

Скандальное начало

К началу XXI века в странах Персидского залива озаботились вопросами имиджа и популярности в мире – и решили использовать большие гонки, чтобы заявить о себе. В Бахрейне сделали ставку на Формулу 1 и провели дебютный Гран При весной 2004-го.

Власти Катара избрали схожий путь, но предпочли MotoGP. Так появилась трасса «Лосаил», куда участники двухколесного чемпионата мира впервые приехали в том же 2004-м, но осенью.

Валентино Росси лидирует в дебюте гонки MotoGP в Катаре, 2007 год Фото: Yamaha Motor Racing

Первый же уик-энд ознаменовался скандалом.

Как можно было ожидать, новая трасса, построенная посреди пустыни, оказалась весьма грязной из-за нанесенного ветром песка. В день гонки механики Валентино Росси, который в то время выступал за Yamaha, отправились на решетку, прихватив с собой скутер. Там они стали с пробуксовкой «жечь резину», чтобы нанести ее слой на асфальт и облегчить своему гонщику старт.

За этим занятием их заметили конкуренты из Gresini Honda – и сообщили судьям. Те отправили Росси и его напарника Макса Бьяджи в конец решетки.

Валентино блистательно стартовал и к концу первого круга был уже восьмым, а вскоре поднялся и на четвертое место. Но вскоре он упал, тогда как первым победителем Гран При Катара стал главный соперник Доктора, лидер Gresini Honda Сете Жибернау.

Мотоцикл Валентино Росси, Yamaha, после падения 1 / 2 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Победитель гонки 2004 года Сете Жибернау, Honda 2 / 2 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

На этом история не закончилась. Росси, который в те годы был большим мастером на разные яркие выходки, во всеуслышание заявил, что накладывает на Жибернау проклятие, и тот никогда больше на сможет одержать победу в MotoGP.

Невероятно, но именно так и вышло – сам Валентино выиграл в трех оставшихся Гран При того сезона и стал чемпионом, а первый победитель Катара так и не сумел больше покорить вершину подиума, хотя стартовал еще не один год.

Автострада до Москвы как спасение от жары

Четыре первых года гонку MotoGP в Катаре проводили в дневное время. Сначала участники приезжали в Доху в начале октября, позже этап перенесли на апрель, а затем и на март. Но это не спасало от жары: даже в тени в разгар дня было хорошо за 30 градусов.

Тогда-то и родилась смелая идея – оборудовать трассу искусственным освещением и гоняться вечером, уже после наступления темноты. Сейчас подобные этапы есть у многих серий, а полтора десятка лет назад подобное выглядело настоящим прорывом. В те годы ночные гонки проводились разве что в Америке – а в Ф1, например, до них оставалось еще почти два года.

Панорама ночной Дохи Фото: LCR Honda MotoGP Team

В итоге «Лосаил» оборудовали мощными прожекторами на высоких столбах, и в 2008 году гонка впервые прошла при искусственном свете.

Проект был очень значимым. Важно было исключить любую возможность жалоб со стороны гонщиков на проблемы из-за темноты, потому света не пожалели. Подсчеты показали, что энергии, которая тратится на освещение трассы, хватило бы для полноценной подсветки многополосного шоссе от Дохи до самой Москвы.

С тех пор именно ночной гонкой в Катаре неизменно открывается сезон MotoGP, а вечерние часы позволяют избежать проблем с жарой.

Большая политика

Разумеется, инфраструктура «Лосаила» позволяет принимать и Формулу 1, однако ни гоночных, ни тестовых сессий на этой трассе не было никогда. Почему? Это весьма интересная история.

Есть веские основания полагать, что катарцы рассчитывали увидеть у себя Ф1 еще задолго до 2021 года. И всерьез обсуждали этот вопрос с Берни Экклстоуном – однако наткнулись на решительный отказ.

Дело в том, что ранее могущественный босс Ф1 настолько хотел завлечь Бахрейн в орбиту Больших Призов, что пообещал местным шейхам исключительные права – гонка в Сахире была защищена от конкуренции в рамках региона.

Старт сезона с ночной гонки в Катаре стал визитной карточкой MotoGP Фото: Bridgestone Corporation

После этого отказа катарская сторона уже не проявляла инициативу – до нынешнего сезона, когда проблемы других этапов сделали новое руководство Ф1 куда более сговорчивым.

Если в 2020-м сезон можно было провести по сокращенному расписанию, то общее количество гонок в календаре-2021 явно выглядит для боссов спорта священной коровой. Так как процедура проведения Гран При на Ближнем Востоке уже отработана, ситуация оказалась взаимовыгодной.

За что Катар любят в MotoGP?

Кроме атмосферы воодушевления, которая всегда сопровождает первый этап сезона, «Лосаил» популярен у поклонников мотогонок благодаря нескольким ярким Гран При в последние годы.

Гонки 2018-го и 2019-го вышли очень похожими одна на другую. Оба раза победу разыгрывали в своей дуэли Марк Маркес на Honda и Андреа Довициозо на Ducati.

Им удавалось быстро оторваться от преследователей, после чего до самого последнего поворота соперники обменивались позициями. В итоге все решила мощность мотора Ducati, которая дважды позволила Довициозо лучше разогнаться на финишной прямой и проскочить под клетчатый флаг на мгновение раньше Маркеса.

В 2018-м разница между ними составила 0,027 секунды, а в 2019-м (лучшие моменты той гонки на видео ниже) – и вовсе 0,023.

Также стоит отметить и невероятную плотность остальных результатов. В 15 секунд на финише 120-километровой гонки в 2018-м уложились 11 спортсменов, а годом позже – и вовсе 14.

Стоит ли ждать интересной гонки в Ф1?

Это более сложный вопрос. Трасса протяженностью 5,4 км имеет единственную конфигурацию с 16 поворотами. Она не менялась с момента открытия гоночного комплекса и будет использоваться для Ф1 в классической версии.

Если оценивать сочетание поворотов, то сразу видно, что архитекторы – кстати, это было не бюро Германа Тильке – прежде всего ориентировались на запросы мотоциклистов.

Конфигурация трассы в Катаре

При изучении конфигурации неизбежно напрашивается вывод, что возможностей для обгона на современных машинах Ф1 тут немного. Стартовая прямая протяженностью 1,068 км, конечно, станет ареной DRS-баталий, но на нее выводит довольно медленный поворот, что осложняет ситуацию.

Первая половина круга представляют собой череду коротких прямых, соединенных медленными и среднескоростными поворотами. Лишь участок от десятого поворота до 14-го (он выделен на схеме красным) дарит определенные надежды, но в целом трасса выглядит немного увеличенным в размерах «Хунгарорингом».

Новая для всех?

Кажется невероятным, но в нынешнем пелотоне Ф1 есть гонщик, который не просто выступал прежде в Катаре, но и выигрывал здесь – это Серхио Перес.

В 2009-м мексиканец выступал в зимней серии GP2 Asia и стал сильнейшим на «Лосаиле», когда этот автодром едва ли не единственный раз в своей истории принимал уик-энд мощных формул.

Примечательно, что в первой гонке того этапа, решетка которой была сформирована по итогам квалификации, первая четверка финишировала в том же порядке, что стартовала. Победителем стал Нико Хюлькенберг, Перес занял второе место, тройку призеров замкнул Виталий Петров.

«Я вообще с трудом могу вспомнить что-то об этой трассе, – признался Перес, когда журналисты поинтересовались его мнением о Катаре в свете циркулировавших слухов. – Ее строили для MotoGP. Помню только, что по этой причине асфальт там был очень гладким. Но, думаю, это хорошее место и для Ф1».

Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Виталий Петров – призеры обеих гонок GP2 Asia в Катаре. 2009 год Фото: GP2 Series Media Service

На следующий день первую восьмерку развернули на старте, но три будущих соперника по Ф1 вновь прорвались на подиум – так что, обгонять на «Лосаиле» при желании вполне возможно.

В нынешнем пелотоне Ф1, кроме Переса, ни один гонщик не выступал в Катаре. Впрочем, стоит сказать, что на эту трассу приезжают не только мотогонки: с 2015 по 2017 годы здесь проходили этапы «кузовного» чемпионата мира WTCC, также здесь более-менее регулярно проходят этапы различных местных автомобильных серий.

Совсем скоро в истории «Лосаила» будет открыта новая страница. Катарская трасса станет 75-й в списке тех, что хоть раз принимали Гран При Формулы 1. Будем надеяться, что на этот раз хотя бы обойдется без проклятий гонщиков в адрес друг друга.