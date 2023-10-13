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Формула 1 во второй раз отложила срок ответа Массе по поводу титула 2008 года

Теперь сторона бразильца согласилась ждать реакции боссов спорта до 15 ноября

Федерико Фатурос
Автор:
Соавтор:
Эрик Габриэль
Фелипе Масса

В конце лета бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Масса взорвал информационную бомбу, заявив, что намерен добиться титула чемпиона мира, который проиграл Льюису Хэмилтону 15 лет назад. 

Аргументация бразильца состояла в том, что боссы Ф1 не исключили из итогов того сезона результаты Гран При Сингапура, хотя знали, что в гонке Нельсон Пике устроил умышленную аварию. Юристы грозили Формуле 1 судом и требовали быстрых действий. 

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Но чиновники из руководства спорта показали себя подлинными бюрократами и смогли перехватить инициативу, переведя эту историю в долгосрочную плоскость. Сначала они договорились со стороной Массы, что предпримут какие-то шаги до середины октября, а теперь и вовсе перенесли срок принятия решения на 15 ноября. 

Британское издание Mirror приводит слова главного адвоката Фелипе Бернардо Вианы: «FIA и FOM проводят внутреннее расследование и запросили у нас еще одного продления крайнего срока для ответа. Теперь – с 12 ноября на 15 ноября.

Мы согласились с этой окончательной датой. Если новая администрация и правда стремится докопаться до истины, они обязательно придут к тем же выводам, что и большинство болельщиков по всему миру. Мы очень хотим знать точку зрения нового руководства Ф1 по поводу той несправедливости, с которой столкнулся Фелипе Масса».

А что же Ferrari?

Сам гонщик рассказал нашим коллегам из бразильской редакции Motorsport.com, что очень рассчитывает на поддержку Ferrari, за которую выступал в 2008-м: «Не понимаю, что помешает им встать на мою сторону. Ведь титул отобрали не только у меня, но и у них тоже.

И когда я слышу, что [глава Mercedes] Тото Вольф говорит о необходимости пересмотреть итоги сезона-2021, то понимаю, что Ferrari должна действовать также в отношении 2008-го.

Скудерия должна сражаться за то, что ей принадлежит. Ведь сама команд не допускала никаких манипуляций. 

Я делаю все это для своей страны, для своих болельщиков, для самого себя, своей семьи – и для Ferrari. И если они в свою очередь помогут мне, это будет очень здорово». 

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