Формула 1 вновь перепишет правила после конфуза. Теперь речь о рестарте

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Гонку третьего этапа Ф1 в Мельбурне пришлось трижды останавливать красными флагами – и каждый из этих эпизодов вызвал те или иные вопросы.

Первый рестарт потребовался в самом начале после аварии Алекса Элбона. По пути на решетку, который гонщики преодолевали за машиной безопасности, едва не произошло столкновение: Льюис Хэмилтон, который возглавлял пелотон, ехал в медленном темпе (чем даже вызвал недовольство Макса Ферстаппена).

Тем временем Джордж Расселл, задержавшийся на пит-лейне, догонял соперников в высоком темпе. Настигнув их, он вынужден был резко тормозить – что пришлось делать и тем, кто следовал за британцем.

Из-за этого Гуаньюй Чжоу едва не влетел в Серхио Переса, а Логану Сардженту пришлось резко менять траекторию, чтобы избежать аварии с Валттери Боттасом.

Кевин Магнуссен, который был позади их всех, и вовсе вынужден был проехать по гравию.

Судьи FIA разобрали этот эпизод и установили, что никто в такой ситуации не заслуживает наказания.

В официальном документе сказано: «Когда Расселл и следующие за ним гонщики догнали тех, кто был впереди, разница в скорости между двумя группами оказалась значительной. Из-за этого нескольким гонщикам пришлось уходить от столкновения.

Это не идеальная ситуация с точки зрения безопасности. Расселл задержался с выездом, а затем сразу ускорился, однако мы не считаем правильным наказывать его за медленный выезд, а потому оставляем эпизод без последствий».

Однако решено было внести коррективы в регламент Ф1. Они касаются темпа лидера позади машины безопасности. Статья 58.8 Спортивного регламента говорит, что тот не может отпускать судейскую машину на расстояние больше десяти корпусов.

Но это требование имеет силу, только когда у автомобиля безопасности включены проблесковые огни. Между тем, перед стартом с места они выключаются, и после этого темп движения на решетку диктует только лидер гонки – что и произошло в Альберт-парке.

Статья 58.11 гласит: «С этого момента гонщик первой машины задает темп. Если необходимо, он может отпускать автомобиль безопасности на расстояние свыше десяти корпусов».

В принятом по итогам Гран При Австралии решении говорится: «Мы считаем, что как минимум частично проблема вызвана возможностью для гонщика лидирующей машины задавать темп в ситуации, когда рестарт дается с решетки, а не с хода – при этом все выезжают с пит-лейна.

Этот вопрос следует рассмотреть в будущем, чтобы понять, как лучше действовать в случае подобных рестартов».