Формула 1 включила Гран При Катара в календарь 2021 года

Дебютный этап на трассе «Лосаил» пройдет 19-21 ноября. Эта дата освободилась после окончательной отмены Гран При Австралии – и еще в конце лета в паддоке появились слухи об интересе катарской стороны впервые принять у себя Формулу 1.

Читайте также: Формула 1 приготовилась провести в ноябре Гран При Катара

Новый контракт рассчитан на период до 2032 года, при этом в 2022-м гонки не будет, так как страна станет ареной футбольного чемпионата мира.

На автодроме в пригороде Дохи, столицы страны, с 2004 года проходят этапы MotoGP, причем с 2008 года их проводят в ночное время при искусственном освещении. Протяженность трассы составляет 5380 метров, она включает 16 поворотов.

Автомобильные серии высокого уровня почти никогда не приезжали в Катар – исключением можно считать гонки «кузовного» чемпионата WTCC в 2015-17 годах и уик-энд GP2 Asia в 2009-м с участием Виталия Петрова.

В ноябре участники Ф1 приедут на «Лосаил» сразу после этапов в Мексике и Бразилии. Не слишком популярный формат с тремя гонками подряд позволит избежать сложностей с британскими карантинными правилами, так как Катар не входит в «красный» список.

Десятилетний контракт не оговаривает, где именно должны пройти будущие гонки, однако сейчас в стране есть всего одна трасса, имеющая лицензию FIA на проведение этапов Ф1.

Летом руководитель гонок Ф1 Майкл Маси и спортивный директор Стив Нильвен побывали в Катаре, сформулировав список необходимых работ для приведение трассы в соответствие нормам FIA.

В частности, потребуется переделать въезд на пит-лейн, отдельные поребрики и ограждения. Также нужно будет обновить помещения для работы команд в паддоке. Все эти работы уже были проведены в сентябре.

Гран При Катара станет уже четвертой гонкой в районе Персидского залива. Ранее Ф1 приезжала в Бахрейн и ОАЭ, а с этого года появится также этап в Саудовской Аравии.