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Формула 1 / Гран При Турции / Самое интересное

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

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Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Автор:
, Главный редактор

Выбежавшему на трассу в Стамбуле псу в итоге «наняли» гоночного инженера из AlphaTauri

Хроническое отсутствие зацепа на автодроме «Инстанбул-парк» по ходу Гран При Турции уже вызвало немало шуток – главным образом, в виде гифок со скользящими на льду людьми и животными. Кто-то в сети даже объявил, что знаменитый центр ледовой езды в Лапландии (где проводятся испытания автомобилей и шин, а также обучение водителей) такими темпами рискует остаться без клиентов.

К моменту начала квалификации тема скользкой трассы уже выглядела слегка избитой, поэтому даже самые плодовитые острословы, казалось бы, успокоились. Но за несколько минут до начала квалификации одна из телевизионных камер на трассе поймала в объектив неизвестно куда бегущую бездомную собаку. Картинку с камеры оперативно вывели в прямую трансляцию – и началось…

Формула 1: «У нас неожиданный гость на трассе»

 

Сайт Grand Prix Diary: «И никаких ведь проблем с зацепом…»

 

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Обозреватель Motorsport.com Пабло Элизаде: *время круга аннулировано* (намек на действия судей, на последних этапах активно аннулирующих круги за нарушение границ трассы)

 

Сайт The Race: «Похоже, у нас определился поул-сеттер»

 

Бенджамин Дейли (киберспортсмен и блогер, известный как Tiametmarduk): «Даже этого в роли гонок поддержки лучше, чем Суперкубок Porsche»

Бенджамин Дейли после удаления предыдущей реплики: «Трудно поверить, что у этого парня столько же очков на счету, как и у Джорджа Расселла»

Еще позже Дейли по неизвестным причинам удалил пост целиком.

Журналист Мэтт Бишоп: «Может, Pirelli пора перейти с шин на лапы?»  

 

Впрочем, нашлись и те, кто не ограничился подписью из одной строчкой, а поработал со звуком и графикой.

 

Голос позаимствован из радиопереговоров команды AlphaTauri и принадлежит Маттиа Спини, гоночному инженеру Пьера Гасли. «Спасибо, что стараешься, – гласит вставленная в ролик реплика. – Но пока мы чересчур медленные».

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Квалификация
Автор Кирилл Качнов

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