Формула 1 вернулась к доковидному уровню доходов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Организаторы Формулы 1 отчитались перед инвесторами за 2021 год. Чемпионат вернулся к положительным финансовым результатам после 2020 года, в котором автоспорт существенно пострадал от неожиданной эпидемии коронавируса.

Итак, выручка в 2021 году составила 2 миллиарда, 136 миллионов долларов. Для сравнения, в 2020 году доход Формулы 1 упал до 1 миллиарда 145 миллионов против 2 миллиардов 22 миллионов в 2020 году.

За вычетом из дохода расходов и выплат командам, в 2021 году Формула 1 заработала 92 миллиона долларов. Для сравнения, в 2019 году после того, как из упомянутого дохода в 1 миллиард 145 миллионов вычли расходы и выплаты командам, у организаторов осталось 386 миллионов долларов чистого убытка.

Призовой фонд всех команд в 2021 году составил 1 миллиард 68 миллионов долларов, которые были выплачены в зависимости от положения в Кубке конструкторов по итогам сезона. В 2020 году эта сумма равнялась всего 711 миллионам, а в доковидном 2019 году составляла 1 миллиард и 12 миллионов долларов.