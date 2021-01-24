Формула 1 ведет переговоры с новыми автопроизводителями

В 2021 году в Формуле 1 впервые за долгое время появится новый автомобильный бренд – Aston Martin. Однако, британская компания лишь брендирует своим названием команду Racing Point, которая сама по себе останется прежней.

Последним производителем, пришедшим в Ф1, была Honda в 2015 году. Но японцы ограничились поставкой моторов и в конце 2021-го покинут чемпионат. Новых команд в Ф1 не появлялось с 2016-го, когда к чемпионату присоединилась Haas. Но по словам нового руководителя серии Стефано Доменикали, в ближайшие годы Ф1 могут пополнить новые команды и автопроизводители.

«Перед автопроизводителями сейчас стоит вызов омоложения их продукции, – цитирует Доменикали Sky Sports. – И они могут использовать для этого нашу платформу. Могу лишь сказать, что мы ведем обсуждения с новыми производителями.

Пока они предпочитают оставлять это в тайне. Но хорошая новость в том, что новые компании интересуются тем, что им может дать Ф1».