Формула 1 в Бахрейне: шпионские фото технических новинок

Носовые обтекатели и передние крылья Racing Point RP20 1 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола Заметить отличия между двумя вариантами переднего крыла, которые механик Racing Point везет в четверг на техническую инспекцию, не так и просто. У верхнего дальний закрылок каскада немного подрезан, а его соединение с предыдущим дополнено еще одним металлическим элементом. Последний сохраняет зазор между закрылками постоянным вне зависимости от условий, что очень важно с точки зрения стабильности формирующегося здесь вихря Y250.

Ferrari SF1000, вид сзади 2 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола В задней части машины по ходу последних гонок Ferrari вернулась к нескольким более ранним решениям. В частности, на SF1000 вновь появились наклонные соединители днища с задней защитной структурой – они видны перед небольшими вертикальными открылками (в Португалии их не было). Вентиляционные отверстия в задней части понтонов разделены на две части, при этом нижняя чуть длиннее верхней. Читайте также: Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

Т-крыло Ferrari SF1000 3 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В таком ракурсе наглядно видно, как Скудерия укоротила верхнее вентиляционное отверстие. Ниже можно разглядеть неокрашенный углепластиковый разделитель двух каналов для горячего воздуха. У Т-крыла одна плоскость ровная, а вторая чуть спиралевидная.

Детали задней части Ferrari SF1000 4 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола Обратите внимание на наклейки в черно-белую клетку на различных поверхностях диффузора. Они используются для анализа поведения элементов на трассе при помощи высокоскоростной камеры. Только так можно отследить деформации под нагрузкой и понять, где требуется усиление конструкции ради стабильности аэродинамических характеристик.

Носовые обтекатели с передними крыльями Ferrari SF1000 5 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола Несколько гонок назад Ferrari обновила переднюю часть машины, изменив положение горизонтальной переборки между пилоном и кончиком обтекателя (было вот так). Дальний элемент каскада, как и у Racing Point, подрезан.

Носовые обтекатели с передними крыльями Alfa Romeo C39 6 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола Не сразу понятно, что не так с передними крыльями Alfa Romeo. В действительности, у них сняты два дальних закрылка, причем не целиком, а только с внутренней стороны – внешние крепятся к торцевой пластине.

Передний фланец шасси Mercedes F1 W11 7 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола Механики Mercedes готовят машину к уик-энду. Система DAS по-прежнему на своем месте, хотя легально это хитрое устройство осталось использовать всего несколько недель. Читайте также: Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes

Сборка Renault RS20 в гараже 8 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Помимо главного воздухозаборника над головой пилота (у Renault он разделен на три канала разной величины) команды Ф1 также нередко используют вспомогательный. На этом кадре его можно рассмотреть позади защитной дуги Halo. Попавшие сюда потоки направляются к радиаторам, расположенным в верхней части силовой установки.