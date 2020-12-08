Формула 1 в Бахрейне: шпионские фото технических новинок
На этот раз мы объединили в один материал традиционную рубрику с интересными конструктивными деталями машин по итогам двух уик-эндов в Сахире
Гран При Бахрейна:
Носовые обтекатели и передние крылья Racing Point RP20
Фотограф: Джорджо Пиола
Ferrari SF1000, вид сзади
Фотограф: Джорджо Пиола
В задней части машины по ходу последних гонок Ferrari вернулась к нескольким более ранним решениям. В частности, на SF1000 вновь появились наклонные соединители днища с задней защитной структурой – они видны перед небольшими вертикальными открылками (в Португалии их не было). Вентиляционные отверстия в задней части понтонов разделены на две части, при этом нижняя чуть длиннее верхней.
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Т-крыло Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Детали задней части Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Носовые обтекатели с передними крыльями Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Несколько гонок назад Ferrari обновила переднюю часть машины, изменив положение горизонтальной переборки между пилоном и кончиком обтекателя (было вот так). Дальний элемент каскада, как и у Racing Point, подрезан.
Носовые обтекатели с передними крыльями Alfa Romeo C39
Фотограф: Джорджо Пиола
Передний фланец шасси Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Механики Mercedes готовят машину к уик-энду. Система DAS по-прежнему на своем месте, хотя легально это хитрое устройство осталось использовать всего несколько недель.
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Сборка Renault RS20 в гараже
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Mercedes F1 W11, вид сзади
Фотограф: Джорджо Пиола
Гран При Сахира:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Автор
|Джорджо Пиола