Формула 1 в 2021 году: пять главных изменений

Руководство Формулы 1 и FIA наконец опубликовали регламент Формулы 1 на 2021 год. Были введены новые технические, спортивные и финансовые правила. В многостраничных документах на самом деле прячется не так много принципиальных нововведений. Мы отобрали пять изменений, которые действительно отразятся на гонках.

1. Граунд-эффект

Пожалуй самое заметное внешне нововведение, которое меняет всю аэродинамическую концепцию. Если сейчас прижимная сила генерируется преимущественно передним и задним крыльями, то в 2021 году большая роль будет отдана увеличенному в размерах диффузору, который станет вытягивать воздух из-под автомобиля.

Отсюда и изменение формы самих машин. Переднее крыло стало меньше в размерах, зато сам болид стал более изогнутым. Другим видимым изменением станет отказ от боковых дефлекторов, которые сейчас служат для оптимизации воздушного потока вдоль машины и направлении его на заднее антикрыло. Поскольку значение самого этого крыла с введением граунд-эффекта снижается, то и дефлекторы оказались не нужны.

Изображение автомобиля Ф1 2021 года Фото: Formula 1

Возникает резонный вопрос – а зачем вообще все это нужно? По задумке авторов правил, новая аэродинамическая концепция сделает гонки интереснее. Дело в том, что существующая схема генерации прижимной силы теряет свою эффективность когда одна машина преследует другую. На прямой это не критично и позволяет использовать слипстрим. А вот в поворотах за соперником без прижимной силы не удержаться.

Граунд-эффект меньше зависит от чистоты воздуха, так что к сопернику можно будет смело подъезжать и в поворотах. Это в теории должно сделать реальную борьбу на трассе более частым явлением, что повышает зрелищность гонок.

Обратной стороной новой аэродинамики стало общее снижение прижимной силы. По подсчетам FIA это и другие нововведения сделают болиды медленнее – примерно на 3-3,5 секунды с круга. Однако организаторы считают, что для зрителей важнее реальная борьба на трассе, а не скорость болидов как таковая.

2. Размеры

С 2021 года болиды потяжелеют на 25 килограммов. Однако оценить это внешне не представляется возможным. Зато невооруженным взглядом можно будет заметить увеличение размеров машин.

Так, кокпиты станут длиннее в угоду высоким пилотам. Раздадутся они и в ширь, но теперь уже по соображениям безопасности. Тут стоит вспомнить аварию в Формуле 2, которая в сентябре этого года унесла жизнь Антуана Юбера. Увеличение боковых секций болидов призвано сделать их прочнее именно при боковом ударе, как случилось с Юбером.

Обсуждаются и другие меры повышения безопасности. В частности, конструкция может быть снабжена специальными тросами, которые будут стягивать ключевые компоненты болида, армируя таким образом монокок. А внешние элементы болида планируется то ли сделать из особого материала, то ли покрыть какой-то пленкой, чтобы при аварии машина не рассыпалась на множество острых обломков.

Изображение автомобиля Ф1 2021 года Фото: Formula 1

Авторы правил также надеются, что новый регламент позволит командам сделать болиды непохожими друг на друга. В частности, конструкторы вправе выбирать форму носа, который может быть как длинный и узкий, так и короткий, но широкий. При этом размеры ключевых элементов кузова, в частности передней части днища, будут строго фиксированы.



3. Колеса

Нововведение, которое бросается в глаза – замена 13-дюймовых колесных дисков на 18-дюймовые. Сами диски будут стандартными, от единого поставщика. Не менее стандартными будут и колесные ступицы с гайками.

Изменятся и тормоза. Большие колеса позволяют увеличить диаметр тормозного диска. Одновременно с этим конструкция тормозного диска будет упрощена. Это должно снизить расходы команд на тормоза без потери их эффективности.

Переход на 18-дюймовые колеса инициирован шинниками. 13-дюймовые шины сейчас используются разве что на Lada Granta, да и то только в базовой комплектации. Рекламировать такие колеса в автогонках топ-класса как минимум странно. Зато 18-е шины можно встретить и на серийных спортивных автомобилях.

Как это скажется на гонках? Потерей скорости. Львиная доля в повышении массы болидов придется как раз на более крупные колесные и тормозные диски. Проблема тут еще и в том, что колеса и тормоза относятся к так называемым неподрессоренным массам. Простыми словами, подвеска находится над, а не под ними. Сам болид отгорожен от трассы пружинами и амортизаторами, а колесо – нет.

С увеличением массы, повысится склонность колес к подскакиванию и отрыву от поверхности. К тому же раньше некоторую амортизацию обеспечивала сама шина, которая была толще. С 18-ми колесами такого не будет. А значит при прочих равных скорость в поворотах снизится.

4. 25 гонок. Серьезно?

Пока не 25, а до 25 гонок в сезоне. Сколько именно будет в 2021 году неизвестно. Но не больше 25.

Команды и гонщики уже не первый год жалуются на то, что столь большое количество этапов является для них существенной нагрузкой. Как же с этим быть? А вот как.

Сейчас большинство членов команд и сами гонщики приезжают на трассу в четверг, чтобы в пятницу с утра начать тренироваться. Новый регламент предполагает, что любые активности на трассе будут начинаться только в пятницу, так что в четверг приезжать будет на обязательно.

Регламент также требует от всех команд минимум дважды за год по пятницам пускать за руль новичков. То есть у боевых пилотов появится еще немного свободного времени

Кроме того, в чемпионате существенно сократится число тестовых дней. Вводятся и ограничения на работу на фабриках команд. Например, лимитированное время использования аэротрубы для продувки болидов.

Как это скажется на гонках? В теории команды и пилоты будут хуже подготовлены к этапу, что должно внести непредсказуемость в гонки. Для простых зрителей это, пожалуй, хорошо. Для болельщиков отдельных команд не очень – обидно, когда твой кумир проигрывает из-за какой-то случайности.

Увеличение числа гонок в календаре с точки зрения зрителя всегда хорошо. Но мы должны вас предупредить: традиционных пресс-конференций по четвергам и новостей с них с 2021 года не будет.

5. Бюджеты

На 21 гонку в год каждая команда отныне сможет тратить не более 175 миллионов долларов. На каждую последующую – еще по миллиону. Это в теории сделано для того, чтобы лишить топ-команды бюджетного преимущества. Если условно Haas сможет тратить на свои машины столько же, сколько и Mercedes, то у Ромена Грожана появится столь же быстрый болид и гипотетический шанс доказать, что он быстрее Льюиса Хэмилтона.

Идея обсуждалась уже много лет, но несмотря на это она может ни к чему не привести.

Во-первых, в течение первых лет топ-команды смогут пользоваться накопленным наследием. Если у тебя самый мощный мотор, то ограничения бюджетов его эффективность не понизят. Если твоя фабрика оборудована лучше, чем у конкурентов – никто у тебя ее не отнимет. И так далее.

Во-вторых, ограничения бюджетов не касается зарплат пилотов. Топ-команды по-прежнему смогут нанимать себе лучших гонщиков. Ограничения зарплат сотрудников тоже не отличаются жесткостью. Они не распространяются на трех ключевых лиц в команде. То есть топ-команда сможет позволить нанять лучшего руководителя, лучшего конструктора и лучшего спортивного директора, а середняки – нет. Также нет ограничений на премии и бонусы рядовым сотрудникам – их станут выделять сверх бюджета.

Наконец, в правилах есть несколько исключений с достаточно расплывчатыми формулировками. Например, неограниченные маркетинговые расходы. Или траты на мероприятия, связанные с историческим наследием команд. Не исключено, что это является полем для злоупотреблений, и в будущем мы увидим связанные с перерасходом средств скандалы. Исполнительный директор Ф1 Росс Браун уже предупредил, что наказания могут быть вплоть до дисквалификации команды.