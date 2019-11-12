Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 в 2020 году: актуальные составы команд

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Формула 1 в 2020 году: актуальные составы команд
12 нояб. 2019 г., 10:34

Вакансий в Формуле 1 почти не осталось. К середине ноября свободным остается лишь одно место в Williams.

Составы 2020 года:

Команда

Гонщики
Germany Mercedes

United Kingdom Льюис Хэмилтон

Finland Валттери Боттас 
Italy Ferrari

Germany Себастьян Феттель

Monaco Шарль Леклер
Austria Red Bull Racing

Netherlands Макс Ферстаппен

Thailand Алекс Элбон
France Renault F1 Team

France Эстебан Окон

Australia Даниэль Риккардо
United States Haas F1 Team

Denmark Кевин Магнуссен

France Ромен Грожан
Canada Racing Point

Mexico Серхио Перес

Canada Лэнс Стролл
United Kingdom McLaren Spain Карлос Сайнс
United Kingdom Ландо Норрис
Italy Toro Rosso Russian Federation Даниил Квят
France Пьер Гасли
Italy Alfa Romeo

Finland Кими Райкконен

Italy Антонио Джовинацци
United Kingdom Williams

United Kingdom Джордж Расселл

(второй гонщик не подтвержден)
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Об этой статье

Серия Формула 1

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
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