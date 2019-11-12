Формула 1 в 2020 году: актуальные составы команд
Поделились
Комментарии
12 нояб. 2019 г., 10:34
Вакансий в Формуле 1 почти не осталось. К середине ноября свободным остается лишь одно место в Williams.
Составы 2020 года:
|Команда
|
Гонщики
|Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
|Ferrari
|
Себастьян Феттель
Шарль Леклер
|Red Bull Racing
|
Макс Ферстаппен
Алекс Элбон
|Renault F1 Team
|
Даниэль Риккардо
|Haas F1 Team
|
Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
|Racing Point
|
Серхио Перес
Лэнс Стролл
|McLaren
| Карлос Сайнс
Ландо Норрис
|Toro Rosso
| Даниил Квят
Пьер Гасли
|Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
|Williams
|
Джордж Расселл
(второй гонщик не подтвержден)
Следующая новость
Предыдущая новость
Квят сохранил место в Toro Rosso на 2020 год
Следующая новость
Леклер получит в Бразилии новый мотор – и штраф за его установку
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
Формула 1 в 2020 году: актуальные составы команд
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу