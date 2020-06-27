Формула 1 уволила Экклстоуна

Берни Экклстоун больше не имеет отношения к Формуле 1. Об этом сообщила компания Liberty Media, которой принадлежат коммерческие права на гоночную серию.

На протяжении последних трех лет Экклстоун занимал пост почетного председателя Формулы 1, а фактическим управлением занимался Чейз Кэри. Как выяснилось, теперь у Берни не осталось даже номинальной должности в чемпионате мира. Об этом владельцы Формулы 1 сообщили после того, как 89-летний предприниматель рассказал, что расизм можно чаще встретить со стороны чернокожих, нежели со стороны белых людей.

«В то время, когда единство так необходимо в борьбе с расизмом и неравенством, мы выражаем категорическое несогласие со словами Берни Экклстоуна. Его комментариям нет места в Формуле 1 и в нашем обществе, – говорится в официальном заявлении Liberty Media, опубликованном сразу после появления интервью Экклстоуна.

Мистер Экклстоун не играет никакой роли в чемпионате мира с тех пор, как он покинул Формулу 1 в 2017 году. А его должность почетного председателя была номинальной и перестала действовать в январе 2020 года».

Прежде Liberty Media не пыталась открещиваться от Берни Экклстоуна и никогда не сообщала, что должность почетного председателя больше не существует. Отказ продлевать соглашение с Берни эквивалентен увольнению британца, так как не предполагает его дальнейшей работы на Формулу 1.

В отсутствие Экклстоуна Liberty Media запустила кампанию в поддержку равенства разных раc. В рамках этой кампании каждая команда нанесет на свои болиды радугу, а на гоночных трассах установят информационные щиты с антирасистскими сообщениями.